Генетики рассказали, при каких условиях маникюр с гель-лаком может вызвать рак

Как выяснили ученые медико-генетического центра Genotek, мутации в гене MC1R, которые в несколько раз увеличивают риск развития меланомы, встречаются примерно у 8 из 1000 женщин.

- Генетика играет важную роль в онкологических заболеваниях. К слову, мутации в гене MC1R связаны также с веснушками и рыжим цветом волос. Если в семейном анамнезе у близких родственников - родителей, братьев или сестер - были случаи меланомы, то рекомендуется рассмотреть профилактические меры и скрининг для ранней диагностики. Альтернативой семейному анамнезу может послужить ДНК-тестирование. Меланома, выявленная на ранних стадиях, гораздо лучше поддается лечению, - рассказал директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

По словам генетиков, поводом для их исследования стали опубликованные ранее результаты работы американских ученых из Калифорнийского университета. «Доктор Питер» писал об этом. Биологи США тогда сообщили, что УФ-лампы для сушки ногтей, которые активно применяются в бьюти-индустрии, могут повреждать ДНК клеток и вызывать генетические мутации, которые провоцируют рак кожи. Согласно полученным данным, хватало всего 20-минутной процедуры, чтобы погибло от 20 до 30 процентов живых клеток. Если же процесс длился целый час, погибало уже от 65 до 70 процентов. А еще ученые уточняли, что действие УФ-лампы имеет накопительный эффект - чем чаще делаешь такой маникюр, тем хуже.

В списке основных факторов риска, из-за которых может появиться рак кожи:

избыток УФ-излучения, в том числе в солярии,

повышенная чувствительность к солнечному свету,

курение,

злоупотребление алкоголем,

хронические воспалительные заболевания кожи,

наследственность.

Онкологи же, в свою очередь, напоминают: если у вас много родинок или вы попадаете в группу риска, важно регулярно осматривать свое тело на предмет появления новых родинок или изменения старых. Меланома с большей вероятностью возникнет в том месте на теле, которое плохо защищено или вообще не защищено от воздействия солнца. По словам профессора, для определения потенциально опасной родинки существует простая аббревиатура АКОРД:

асимметрия,

края неровные,

окраска неоднородная,

размер больше 6 мм,