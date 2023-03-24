Пять знаков Зодиака, у которых произойдут кардинальные перемены в личной жизни и любви в апреле 2023

Готовьтесь к тому, что в апреле 2023 года нам всем немного может снести голову - дело в том, что с 20 апреля «включается» программа затмений в знаках Овен и Весы, которые символизируют отношения между мужчинами и женщинами. Поэтому не удивляйтесь, если вокруг вас будет происходить бум на разводы, свадьбы или начало отношений - подобных темпераментных энергий давно не было на небе!

Полнолуние в Весах 6 апреля будет ознаменовано важным решением, над которым вы могли начать работать 25 сентября 2022 на Новолуние в Весах. Например, тогда вы могли войти в отношения, а сейчас ваш визави предложит вам брак.

Новолуние и Затмение в Овне 20 апреля будет вторым Новолунием в этом знаке, а значит можно будет «переосмыслить» то, на что вы решились 21 марта. Например, в отношениях с кем-то из мужчин.

Весы

В апреле состоится Полнолуние в вашем знаке, а значит именно вы можете принять важное для себя решение и быть в центре внимания своего партнера. Например, вам могут предложить сменить фамилию, имя, а может вы сами решитесь развестись и поменять паспорт. Также вероятно, что ваш возлюбленный примет важное решение к 20 апреля или сообщит вам новость о беременности, переезде, а может просто сделает вам предложение. Весь месяц есть вероятность того, что вы внезапно встретите своего будущего избранника.

Овен