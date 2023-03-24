Приготовьтесь к крутым виражам апреля - самого огненного месяца 2023 года, когда произойдет все, что вы даже не могли вообразить!
Пять знаков Зодиака, у которых произойдут кардинальные перемены в личной жизни и любви в апреле 2023
Готовьтесь к тому, что в апреле 2023 года нам всем немного может снести голову - дело в том, что с 20 апреля «включается» программа затмений в знаках Овен и Весы, которые символизируют отношения между мужчинами и женщинами. Поэтому не удивляйтесь, если вокруг вас будет происходить бум на разводы, свадьбы или начало отношений - подобных темпераментных энергий давно не было на небе!
Полнолуние в Весах 6 апреля будет ознаменовано важным решением, над которым вы могли начать работать 25 сентября 2022 на Новолуние в Весах. Например, тогда вы могли войти в отношения, а сейчас ваш визави предложит вам брак.
Новолуние и Затмение в Овне 20 апреля будет вторым Новолунием в этом знаке, а значит можно будет «переосмыслить» то, на что вы решились 21 марта. Например, в отношениях с кем-то из мужчин.
Весы
В апреле состоится Полнолуние в вашем знаке, а значит именно вы можете принять важное для себя решение и быть в центре внимания своего партнера. Например, вам могут предложить сменить фамилию, имя, а может вы сами решитесь развестись и поменять паспорт. Также вероятно, что ваш возлюбленный примет важное решение к 20 апреля или сообщит вам новость о беременности, переезде, а может просто сделает вам предложение. Весь месяц есть вероятность того, что вы внезапно встретите своего будущего избранника.
Овен
В апреле состоится соединение Юпитера и Солнца в вашем знаке 10 апреля, а затем Новолуние и Затмение 20 апреля в Овне. Это говорит о том, что весь месяц Вселенная вас будет подводить к важному решению, которое даст вам силы и заряд уверенности в себе. Вы можете предложить партнеру жить вместе, либо внезапно выйдете замуж за иностранца! Также вероятно, что вы решитесь поменять имидж или взять себе новый статус.
Скорпион
В апреле Меркурий уходит в ретроградное движение в знаке Телец, который отвечает за вашего партнера по браку или любимого человека. Вероятно, что вы решитесь на серьезную проработку ваших отношений - будете менять договоренности, искать компромиссы или вообще к вам вернется ваш бывший! Вероятно, что кто-то из ухажеров будет настойчиво давать о себе знать, а также предлагать вновь сойтись.
Стрелец
В апреле в вашем секторе влюбленности происходит Новолуние - вы внезапно можете влюбится, либо к 20 апреля вас ждут серьезные перемены в любовных и романтических отношениях. Также есть вероятность, что именно к концу апреля вы внезапно узнаете…о своей беременности! Затмение происходит на оси детей в вашей натальной карте, поэтому готовьтесь к тому, что ближайшие 2-3 года бы будете полностью заняты делами материнства или построения семейных отношений. Кроме того, к 20 апреля ваш партнер может внезапно предложить вам руку и сердце.
Близнецы
Месяц начинается с Полнолуния в Весах в вашем секторе любви. Вероятно, что вы примите важное решение касательно вашего партнера — о разводе или переводе отношений на новый виток. Скорее всего первый этап этого решения начался еще в районе 25 сентября 2022 года, а уже сейчас вы можете просто прийти к кардинальному решению. Например, вы решитесь родить ребенка, а может поймете что пора расставаться и ваша гармония в жизни важнее любых отношений (особенно если в паре невозможно договориться).