ВИДЕО ⟩ Поторопитесь! В эстонскую музыкальную группу ищут женский вокал

Марек Розенберг, основатель и лидер группы Recovery, создает новую группу и ищет вокалистку. Новый коллектив будет играть танцевальную музыку в стиле нулевых. «Если у вас есть опыт выступлений и вы не боитесь сцены, присоединяйтесь!» – говорит Розенберг.
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«Название новой группы, скорее всего, будет Zeros», - говорит музыкант и актер Марек Розенберг, который, помимо группы Recovery, решил создать еще одну новую группу танцевальной музыки. «Поскольку я собираюсь делать музыку в стиле нулевых с новой группой, то, вероятно, бэнд будет называться Zeros», - говорит он.
Группа Розенберга Recovery существует на эстонской музыкальной сцене с 2013 года, придавая новый облик хитам, покорившим сердца в 90-е годы.
Для рождения новой группы необходимо найти вокалистку. «Мы ищем в Тартумаа женщину-вокалистку в новую группу», - говорит Розенберг.
«Если вы пели раньше, имеете опыт выступлений и не боитесь выходить на сцену, смело обращайтесь к нам. Пришлите нам звуковой файл или видео (YouTube, mp3), чтобы продемонстрировать свое вокальное мастерство», - говорит Розенберг. Адрес электронной почты для отправки файла или видео - bergrecords@gmail.com.
Приглашаются вокалистки в возрасте 25-35 лет. Предпочтительное место жительства Тарту или Тартуский уезд. Водительские права категории B будут преимуществом.