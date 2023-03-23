ВИДЕО ⟩ Поторопитесь! В эстонскую музыкальную группу ищут женский вокал

«Название новой группы, скорее всего, будет Zeros», - говорит музыкант и актер Марек Розенберг, который, помимо группы Recovery, решил создать еще одну новую группу танцевальной музыки. «Поскольку я собираюсь делать музыку в стиле нулевых с новой группой, то, вероятно, бэнд будет называться Zeros», - говорит он.

Марек Розенберг Foto: Erakogu

Группа Розенберга Recovery существует на эстонской музыкальной сцене с 2013 года, придавая новый облик хитам, покорившим сердца в 90-е годы.

Для рождения новой группы необходимо найти вокалистку. «Мы ищем в Тартумаа женщину-вокалистку в новую группу», - говорит Розенберг.

«Если вы пели раньше, имеете опыт выступлений и не боитесь выходить на сцену, смело обращайтесь к нам. Пришлите нам звуковой файл или видео (YouTube, mp3), чтобы продемонстрировать свое вокальное мастерство», - говорит Розенберг. Адрес электронной почты для отправки файла или видео - bergrecords@gmail.com.