8 признаков, что вам пора срочно обновить гардероб

Вещи не радуют

Мы давно уже не древние люди: у одежды в XXI веке гораздо больше функций, чем просто прикрывать нагое тело. Если ваш образ не имеет ничего общего с самовыражением и совершенно не приносит радости, пора отправиться на шопинг и вспомнить, каково это — с удовольствием носить что-то новенькое и чувствовать себя на высоте.

Давно не было обновок

В суете жизни бывает не до прогулок по магазинам, порой даже в Сети некогда выискивать стоящую вещь. Не беда, у владельцев сбалансированного гардероба в этом нужды нет: обязательно найдется наряд на все случаи жизни. Но даже самый безупречный гардероб нуждается в обновлении: вещи имеют свойство устаревать — не только физически, но и морально.

Изменилась фигура

Самая очевидная причина кардинально сменить наполнение платяного шкафа — изменение параметров фигуры. Попытку вновь влезть в старые джинсы не осуждаем, но если вы храните их долгие годы и все еще не можете надеть, то пора признать: ваше тело изменилось, и это нормально. Носите вещи, которые идут вам сейчас, а все, что пылится на вешалках и полках, отдайте нуждающимся или продайте.

Новый образ жизни