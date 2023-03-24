Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, у кого жизнь повернется на 180 градусов в апреле 2023
Близнецы
Легкий на подъем знак будет метаться от семьи к друзьям и на работу, и обратно. Причем, в этой суете будет скрыта вполне конкретная цель – получить поддержку.
Новые идеи потребуют немедленных решений, иначе успеха не достичь, и Близнецам придется поднять все связи для их реализации, причем, как свои, так и чужие. В итоге немного выдохнуть они смогут только в мае, но зато порадует конечный продукт.
Вероятна красивая история любви, которая начнется в мае. Потому что, как Глоба и сообщала, в профессиональной сфере в апреле будет очень много перемен.
Овен
Переворот в жизни Овнов заключается в том, что они поменяют свою импульсивность на рассудок, и это принесет пользу, как самим упрямцам, так и их окружению. Мудрости этому знаку хватало всегда, но разглядеть ее удавалось не каждому.
Теперь же звезды вынудят Овнов стать ответственными людьми. И поддержку им окажут коллеги по работе, не менее здравые и рассудительные люди. С финансами будет туговато, но Овны будут учиться экономить.
В личной жизни предстоит испытание семейным представителям знака. Их брак пройдет испытание на прочность. Зато холостые Овны смогут встретить свою вторую половину – звезды предсказывают, что с ней получится крепкий брак.
Козерог
Апрель для Козерогов может стать временем, когда давно лелеемые планы наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Спешить с принятием решений они не будут, отчего все сложится так, как надо. Правда первая половина месяца станет для трудоголиков настоящим испытанием: даже им будет непросто справиться со всем изобилием дел.
К старой нагрузке добавиться новая, отчего голова пойдет кругом. Но во второй половине апреля жизнь стабилизируется.
В личной жизни повезет женщинам- Козерогам, которые наконец-то встретят свою половину. А вот мужчины, особенно женатые, могут довести партнеров до белого каления и полного разрыва постоянной критикой. Поэтому Тамара Глоба советует перестать искать в половинах недостатки – до добра это не доведет.
На таком фоне может дать сбой здоровье, поэтому страдающим от хронических заболеваний советует перестать забывать об отдыхе. Сотрудникам вредных производств грозит травма на работе, и звезды советуют поостеречься.