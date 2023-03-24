Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, у кого жизнь повернется на 180 градусов в апреле 2023

Тамара Глоба описала, каким будет апрель 2023 года для всех знаков Зодиака. По ее мнению, несомненно, второй месяц весны будет ярким и насыщенным, некоторым он подарит настоящее счастье, а у других жизнь буквально станет с ног на голову, перевернувшись до основания. Последнее касается трех знаков Зодиака, считает астролог. Звезды обещают им период, отличный от привычного образа жизни.

Близнецы

Легкий на подъем знак будет метаться от семьи к друзьям и на работу, и обратно. Причем, в этой суете будет скрыта вполне конкретная цель – получить поддержку.

Новые идеи потребуют немедленных решений, иначе успеха не достичь, и Близнецам придется поднять все связи для их реализации, причем, как свои, так и чужие. В итоге немного выдохнуть они смогут только в мае, но зато порадует конечный продукт.

В личной жизни при такой спешке разобраться будет непросто. Даже если новый ритм выдержат близкие, к концу месяца и их терпение может закончиться, отчего есть вероятность конфликтов и ссор. Холостые Близнецы особо отметят кого-то из знакомых, и у них будет шанс продемонстрировать свое отношение.

Вероятна красивая история любви, которая начнется в мае. Потому что, как Глоба и сообщала, в профессиональной сфере в апреле будет очень много перемен.

Овен