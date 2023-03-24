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Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, у кого жизнь повернется на 180 градусов в апреле 2023

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, у кого жизнь повернется на 180 градусов в апреле 2023
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В их жизни апрель перевернет многие установки, пишет Topnews.

Тамара Глоба описала, каким будет апрель 2023 года для всех знаков Зодиака. По ее мнению, несомненно, второй месяц весны будет ярким и насыщенным, некоторым он подарит настоящее счастье, а у других жизнь буквально станет с ног на голову, перевернувшись до основания. Последнее касается трех знаков Зодиака, считает астролог. Звезды обещают им период, отличный от привычного образа жизни.

Близнецы

Легкий на подъем знак будет метаться от семьи к друзьям и на работу, и обратно. Причем, в этой суете будет скрыта вполне конкретная цель – получить поддержку.

Новые идеи потребуют немедленных решений, иначе успеха не достичь, и Близнецам придется поднять все связи для их реализации, причем, как свои, так и чужие. В итоге немного выдохнуть они смогут только в мае, но зато порадует конечный продукт.

В личной жизни при такой спешке разобраться будет непросто. Даже если новый ритм выдержат близкие, к концу месяца и их терпение может закончиться, отчего есть вероятность конфликтов и ссор. Холостые Близнецы особо отметят кого-то из знакомых, и у них будет шанс продемонстрировать свое отношение.

Вероятна красивая история любви, которая начнется в мае. Потому что, как Глоба и сообщала, в профессиональной сфере в апреле будет очень много перемен.

Овен

Переворот в жизни Овнов заключается в том, что они поменяют свою импульсивность на рассудок, и это принесет пользу, как самим упрямцам, так и их окружению. Мудрости этому знаку хватало всегда, но разглядеть ее удавалось не каждому.

Теперь же звезды вынудят Овнов стать ответственными людьми. И поддержку им окажут коллеги по работе, не менее здравые и рассудительные люди. С финансами будет туговато, но Овны будут учиться экономить.

В личной жизни предстоит испытание семейным представителям знака. Их брак пройдет испытание на прочность. Зато холостые Овны смогут встретить свою вторую половину – звезды предсказывают, что с ней получится крепкий брак.

Вполне возможно, что через нее придет вторая работа, а также шанс отдохнуть на море. Главное не растерять здоровье, поэтому лучше поубавить потворство вредным привычкам, советует Глоба.

Козерог

Апрель для Козерогов может стать временем, когда давно лелеемые планы наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Спешить с принятием решений они не будут, отчего все сложится так, как надо. Правда первая половина месяца станет для трудоголиков настоящим испытанием: даже им будет непросто справиться со всем изобилием дел.

К старой нагрузке добавиться новая, отчего голова пойдет кругом. Но во второй половине апреля жизнь стабилизируется.

В личной жизни повезет женщинам- Козерогам, которые наконец-то встретят свою половину. А вот мужчины, особенно женатые, могут довести партнеров до белого каления и полного разрыва постоянной критикой. Поэтому Тамара Глоба советует перестать искать в половинах недостатки – до добра это не доведет.

На таком фоне может дать сбой здоровье, поэтому страдающим от хронических заболеваний советует перестать забывать об отдыхе. Сотрудникам вредных производств грозит травма на работе, и звезды советуют поостеречься.

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