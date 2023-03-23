Экстрасенс Виктория Райдос назвала пять вещей, которые привлекут в дом удачу и любовь: а у вас они есть?
С чего начинается счастье в доме? С комфорта его обитателей. Не только физического, но и энергетического. Эмоции, которые вы приносите в свое жилище, оказывают определенное влияние на общую атмосферу и на настроение домочадцев. Вы наверняка замечали: приходите домой после тяжелого дня - и словно получаете новый заряд позитива, покоя и радости.
Просто потому, что вы в родных стенах, где вам уютно, комфортно, приятно находиться. А может, вам не хочется идти домой, потому что в нем этого всего нет?
Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос объясняет, какие вещи в вашем доме могут постоянно поддерживать внутреннее благополучие, сохраняя ваше счастье и притягивая удачу.
Входная дверь
Начинается все с обычной входной двери. Она тоже может что-то притягивать, а может и отталкивать. Если хотите привлечь в жизнь процветание и финансовый успех, то выбирайте дверь зеленого цвета. Оттенок значения не имеет.
Если вам не хватает покоя и умиротворения или вы хотите сохранить то, что есть, то хорошим выбором будет дверь оттенков синего или голубого цвета. Стальной серый можно выбрать, если в вашем доме слишком много суеты, и все идет кувырком. Этот цвет уравновесит хаос и станет вашим семейным талисманом.
Красный - это цвет влечения и, конечно, страсти. Притягивайте ее, наслаждайтесь ею, сохраняйте ее. Хочу заметить, что речь идет не только о делах амурных. Этот цвет очень сильно связан с творческим началом, а потому будет прекрасным выбором для людей соответствующих профессий.
Желтый или оранжевый - цвет солнца, чистой радости, искренних эмоций, живительной силы. И вы можете привлечь все это, сделав такой выбор. А если вашими отличительными и желаемыми чертами являются уверенность в себе, настойчивость, прагматичность, то удачным выбором станет дверь коричневого цвета.
Черный же цвет защитит ваш дом от проникновения дурных помыслов соседей или гостей и магических пакостей недоброжелателей. Он поглощает негативные магические воздействия уже на пороге и оберегает ваше счастье.
И заклинаю вас: никогда не держите двери подолгу нараспашку, независимо от ее цветового решения. Так из вашего дома утекает удача и ваша личная энергия.
Подкова
Еще один важный предмет «на счастье», который я рекомендую использовать, - это подкова. Но и тут есть свои тонкости и правила.
Во-первых, прибивать ее должен непременно хозяин дома, и сделать это он должен с помощью лишь одного гвоздя. Если подкова висит крепко, то это принесет в семью всяческое благополучие.
Во-вторых, до того, как подкова будет прибита, за нее должны подержаться все живущие под одной крышей, чтобы фортуна была на стороне всех членов семьи.
В-третьих, имеет значение и то, как именно ее повесить. Это можно сделать вверх изгибом, чтобы защититься от самого разнообразного негатива, краж, убытков, зависти и порчи. А вот если разместить ее дужками вверх, то это уже будет привлекать достаток, здоровье, удачу. В таком виде подкова похожа на чашу, которая будет только наполняться и притягивать нужную вам энергию в семью.
Можно вешать не одну подкову, а несколько: снаружи дома над входом с целью защиты, внутри дома - для привлечения разнообразных приятностей. Подкову можно разместить над очагом в самом широком смысле: от плиты, над которой вы готовите, до камина, если вы таковым обладаете.
Вешают ее и над кроватью молодоженов, чтобы в семье появились дети. Подкову и молоток кладут под подушку больного, чтобы напугать и прогнать недуг и защитить того, кто слаб. Вешают подкову и в детской, чтобы она генерировала энергию удачи и развития для малыша. В спальне же она будет уберегать от бессонницы, а на кухне - от ссор и непониманий в семействе.
Выбирая подкову, убедитесь, что она сделана из натуральных материалов. Самое лучшее, естественно, настоящая подкова, но вполне подойдет и деревянный аналог или сделанный из поделочных камней или керамики. Естественно, прибивать такой предмет надо очень аккуратно. А вот изделия из всяких синтетических материалов вряд ли привнесут в вашу жизнь что-либо, кроме своей чисто декоративной функции. Вреда от них не будет, но и пользы не ждите.
Зеркало
Еще один очень мощный магический предмет для привлечения удачи в дом - это зеркало. Природа его двойственна, загадочна и несколько непонятна. То ли коридор в иные миры, то ли мистическая отражающая поверхность, то ли инструмент, которым можно воспользоваться во благо. Скажу, что верны все определения.
Зеркало действует как универсальный накопитель информации, а, переполняясь, начинает отдавать избыток. В таких случаях оно может помочь исцелиться или, напротив, причинить вред.
Для того, чтобы зеркало приносило вам только счастье и удачу, его необходимо периодически очищать от накопленного негатива. Самый простой способ: промыть поверхность легким соляным раствором и протереть темной чистой тканью. После этого можно воспользоваться средством для стекол, если остались нежелательные разводы.
Говорите себе комплименты в зеркало, улыбайтесь своему отражению, желайте себе удачи, когда смотритесь в зеркало перед выходом из дома, и оно вернет вам именно эту энергию в удвоенном объеме. Потемневшие зеркала желательно правильно утилизировать, не хранить в доме разбитые или треснувшие предметы, не размещать их напротив спальных мест или настенных часов, тем более неисправных.
Приобретайте зеркала в период растущей Луны, и вы сможете привлечь в свой дом достаток. С осторожностью берите антикварные зеркала, или просто не новые, а доставшиеся вам от родных или знакомых. В этом случае их очищение - процедура обязательная, чтобы ваше счастье не улетучилось в неизвестном направлении.
Можно разместить зеркальце небольшого размера над входной дверью в ваш дом или квартиру, чтобы отогнать случайный или направленный негатив от своего жилища. Естественно, его тоже следует регулярно избавлять от вредной энергетики, следуя все тем же нехитрым правилам.
Дубовый стол
Следующий предмет, о котором я хочу рассказать, это дубовый стол. Желательно, чтобы он был круглой или овальной формы, это будет способствовать гармонии и счастью, будто бы закручивая позитивные вибрации пространства. Понимаю, что не у всех есть возможность поставить, предположим, на кухне такой предмет мебели. Поступайте креативно: приобретите небольшую круглую подставку под цветы, столик для косметики, прикроватную тумбочку или тумбочку под телевизор.
Важно, чтобы столешница была сделана из дуба, древесина которого насыщает все вокруг себя светлой энергетикой и служит отличной защитой вашего дома. Эффект этот может проявиться не сразу, поскольку дуб - дерево, которое долго «привыкает» к человеку. Он обязательно поделится своими лучшими свойствами, придаст вам удачи в делах, уверенности в своих силах, поможет увидеть хорошие моменты в жизни, когда вы грустны или опечалены.
Есть убеждение, что дуб больше подходит мужчинам и помогает им гораздо охотнее. Что ж, отчасти это правда. Но женщины тоже не будут обделены вниманием, ведь именно женская энергия сама по себе стоит на страже родовых связей, а дуб считался растением, которое связано с миром предков. Через него в прежние времена люди просили о помощи, о защите, о благословении, о силе и покровительстве.
Растения
И напоследок я хочу сказать вам о том, что вносит в атмосферу дома самую живую энергию, в которой каждый чувствует себя счастливым. Это, конечно, растения. Живые растения, которые не просто украсят ваш быт, но и насытят дом высокими вибрациями. Например, фиалка, особенно белая. Она принесет вам мир и благополучие.
А растение под названием «женское счастье» или спатифиллум дает своим владелицам энергию сексуальности, женственности, желание быть красивой. Часто это происходит тогда, когда женщина стремится к своему личному счастью и начинает любить себя в первую очередь.
Неудивительно, что для равновесия есть и растение, которое называется «мужское счастье» или антуриум. Думаю, вам достаточно будет посмотреть на него, чтобы понять, как сильно оно влияет на мужскую силу и харизму, если оно есть у вас в доме.
Пожалуй, самым очевидным выбором для выращивания в квартире станет алоэ - многолетнее растение, прекрасно известное своими лечебными свойствами. И у него есть поразительная способность растворять негативную энергетику, беречь вас от несчастных случаев, сглаза, зависти и вредоносного влияния кого бы то ни было (читайте также: Принесут удачу: эти три комнатных растения должны быть в вашей квартире в 2023 году).
Для того чтобы в вашем доме всегда царило взаимопонимание, обзаведитесь гибискусом или китайской розой. Она погасит ссоры, поднимает настроение, внесет легкость в отношения между домочадцами. Тем же, кто пока свободен от семейных уз, это растение поможет привлечь любовь и встретить человека, который станет тем самым, с кем счастье просто неизбежно.
Конечно, все это может послужить вашими инструментами благополучия, но все начинается с нас, друзья. Именно в себе мы находим и силы, и счастье, и доброту, и любовь. Этого я вам желаю от всей души!