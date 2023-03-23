Экстрасенс Виктория Райдос назвала пять вещей, которые привлекут в дом удачу и любовь: а у вас они есть?

Желтый или оранжевый - цвет солнца, чистой радости, искренних эмоций, живительной силы. И вы можете привлечь все это, сделав такой выбор. А если вашими отличительными и желаемыми чертами являются уверенность в себе, настойчивость, прагматичность, то удачным выбором станет дверь коричневого цвета.

Черный же цвет защитит ваш дом от проникновения дурных помыслов соседей или гостей и магических пакостей недоброжелателей. Он поглощает негативные магические воздействия уже на пороге и оберегает ваше счастье.

И заклинаю вас: никогда не держите двери подолгу нараспашку, независимо от ее цветового решения. Так из вашего дома утекает удача и ваша личная энергия.

Подкова

Еще один важный предмет «на счастье», который я рекомендую использовать, - это подкова. Но и тут есть свои тонкости и правила.

Во-первых, прибивать ее должен непременно хозяин дома, и сделать это он должен с помощью лишь одного гвоздя. Если подкова висит крепко, то это принесет в семью всяческое благополучие.

Во-вторых, до того, как подкова будет прибита, за нее должны подержаться все живущие под одной крышей, чтобы фортуна была на стороне всех членов семьи.