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Астролог Анжела Перл предупредила, что Плутон меняет знак: скоро произойдут и глобальные перемены в мире

Limon.ee
Астролог Анжела Перл предупредила, что Плутон меняет знак: скоро произойдут и глобальные перемены в мире
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Плутон. Иллюстративное фото
Плутон. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

«Плутон меняет знак!» - заявила Анжела Перл в одном из своих последних видео. По словам астролога, эта маленькая планета обладает огромной силой в кармическом плане. Потому любые трансформации, которые происходят с ней, неминуемо влияют на нашу жизнь. Как именно это происходит и чего нам ожидать, подробно рассказываю далее в статье.

Плутон - медленная планета. Потому она реже влияет на жизнь людей, но если делает это, то очень метко. В прошлый раз Плутон менял знак в 2008 году. Если ты еще помнишь финансовый кризис, который начался в то время, то это именно то, что предвещала эта планета тогда.

Но что ждет нас теперь, спустя целых 15 лет? Плутон показывает, что пришло завершение большого цикла твоей жизни. То, что началось в 2008 году, завершится в этом. Например, это может быть карьерный виток или отношения с близким человеком.

Плутон находился в знаке Козерога, а сейчас переходит в знак Водолея. Причем в этот раз новый переход случится через целых 20 лет. Эта планета символизирует контроль, а знак Зодиака, в который она переходит, наоборот, олицетворяет свободу. Для Земли это столкновение означает очень много.

Во-первых, в мире начнет вспыхивать еще больше протестов. Возможны даже революции. Люди будут бороться за свои права не словом, а делом. Во-вторых, изменится финансовое благополучие людей, поскольку Плутон любит всё уравнивать. Это значит, что богачи могут потерять свои деньги, а бедняки, напротив, заработать.

Также начнет меняться вся мировая система финансов. Это означает, что не за горами финансовый кризис. В разных странах мира начнут вводить новые налоговые и другие социальные реформы. Анжела Перл предупреждает, что к 2044 году пенсий может больше не быть как явления.

«Все диктаторы будут повержены. Изменятся средства связи и появятся новые Интернет-платформы», - говорит астролог. Кроме того, далеко вперед шагнет авиация, и это повлияет на цены на авиаполеты. На всей планете начнется очередной виток гонки вооружения.
 
Что ждет мир в ближайшем будущем

Большой рывок ученые сделают в области изучения нервных заболеваний. Появятся новые способы их лечения. Исследователи узнают еще больше информации о том, как разнообразные гаджеты влияют на нервную систему человека. Анжела Перл не исключает, что появятся какие-то законы, которые будут регулировать их использование людьми.

Развитие искусственного интеллекта и появление новых моделей роботов ждет нас уже в ближайшем будущем. Появится много новых возможностей для лечения недугов, которые раньше казались неизлечимыми. Благодаря продвинутым технологиям люди получат свой шанс выжить. Это очень ценно!

Кроме того, Плутон олицетворяет в себе простых людей, потому следующие 20 лет фокус будет находиться на разных народах и их потребностях. Это значит, что правление королевской семьи в Великобритании постепенно будет угасать.

Например, уже сейчас в Австралии начали убирать изображение королевы с монет. Анжела Перл верит, что за время нахождения Плутона в знаке Водолея у Австралии есть все шансы наконец-то стать республикой.

Мир ждет серьезное сокращение населения. Это связано с различными войнами и другими военными конфликтами - их станет только больше. Также возможна очередная пандемия. Однако в то же время ожидаем мировой беби-бум. Это логично, поскольку Плутон символизирует и начало, и конец, и рождение, и завершение жизненного цикла.

На фоне этого появятся новые методы, благодаря которым люди смогут заводить детей. Это особенно актуально для тех, кто пытается сделать это долгие годы. Но все попытки не приносят желанного результата. Также медицина и психология позволят более эффективно справляться с различного рода зависимостями.
 
Совет астролога

«Если ты не хочешь, чтобы тебя контролировали, начни контролировать свою жизнь самостоятельно», - советует Анжела Перл. Эта рекомендация актуальна не только на период нахождения Плутона в знаке Водолея, но также и в любое другое время.

Сильная планета принесет немало изменений в жизни каждого из нас. Все знаки зодиака прочувствуют мощь Плутона на себе. А как именно это произойдет, ты узнаешь в следующей статье. 

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