Астролог Анжела Перл предупредила, что Плутон меняет знак: скоро произойдут и глобальные перемены в мире

Плутон - медленная планета. Потому она реже влияет на жизнь людей, но если делает это, то очень метко. В прошлый раз Плутон менял знак в 2008 году. Если ты еще помнишь финансовый кризис, который начался в то время, то это именно то, что предвещала эта планета тогда.

Но что ждет нас теперь, спустя целых 15 лет? Плутон показывает, что пришло завершение большого цикла твоей жизни. То, что началось в 2008 году, завершится в этом. Например, это может быть карьерный виток или отношения с близким человеком.

Плутон находился в знаке Козерога, а сейчас переходит в знак Водолея. Причем в этот раз новый переход случится через целых 20 лет. Эта планета символизирует контроль, а знак Зодиака, в который она переходит, наоборот, олицетворяет свободу. Для Земли это столкновение означает очень много.

Во-первых, в мире начнет вспыхивать еще больше протестов. Возможны даже революции. Люди будут бороться за свои права не словом, а делом. Во-вторых, изменится финансовое благополучие людей, поскольку Плутон любит всё уравнивать. Это значит, что богачи могут потерять свои деньги, а бедняки, напротив, заработать.