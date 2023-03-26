«Плутон меняет знак!» - заявила Анжела Перл в одном из своих последних видео. По словам астролога, эта маленькая планета обладает огромной силой в кармическом плане. Потому любые трансформации, которые происходят с ней, неминуемо влияют на нашу жизнь. Как именно это происходит и чего нам ожидать, подробно рассказываю далее в статье.
Астролог Анжела Перл предупредила, что Плутон меняет знак: скоро произойдут и глобальные перемены в мире
Плутон - медленная планета. Потому она реже влияет на жизнь людей, но если делает это, то очень метко. В прошлый раз Плутон менял знак в 2008 году. Если ты еще помнишь финансовый кризис, который начался в то время, то это именно то, что предвещала эта планета тогда.
Но что ждет нас теперь, спустя целых 15 лет? Плутон показывает, что пришло завершение большого цикла твоей жизни. То, что началось в 2008 году, завершится в этом. Например, это может быть карьерный виток или отношения с близким человеком.
Плутон находился в знаке Козерога, а сейчас переходит в знак Водолея. Причем в этот раз новый переход случится через целых 20 лет. Эта планета символизирует контроль, а знак Зодиака, в который она переходит, наоборот, олицетворяет свободу. Для Земли это столкновение означает очень много.
Во-первых, в мире начнет вспыхивать еще больше протестов. Возможны даже революции. Люди будут бороться за свои права не словом, а делом. Во-вторых, изменится финансовое благополучие людей, поскольку Плутон любит всё уравнивать. Это значит, что богачи могут потерять свои деньги, а бедняки, напротив, заработать.
Также начнет меняться вся мировая система финансов. Это означает, что не за горами финансовый кризис. В разных странах мира начнут вводить новые налоговые и другие социальные реформы. Анжела Перл предупреждает, что к 2044 году пенсий может больше не быть как явления.
Большой рывок ученые сделают в области изучения нервных заболеваний. Появятся новые способы их лечения. Исследователи узнают еще больше информации о том, как разнообразные гаджеты влияют на нервную систему человека. Анжела Перл не исключает, что появятся какие-то законы, которые будут регулировать их использование людьми.
Развитие искусственного интеллекта и появление новых моделей роботов ждет нас уже в ближайшем будущем. Появится много новых возможностей для лечения недугов, которые раньше казались неизлечимыми. Благодаря продвинутым технологиям люди получат свой шанс выжить. Это очень ценно!
Кроме того, Плутон олицетворяет в себе простых людей, потому следующие 20 лет фокус будет находиться на разных народах и их потребностях. Это значит, что правление королевской семьи в Великобритании постепенно будет угасать.
Например, уже сейчас в Австралии начали убирать изображение королевы с монет. Анжела Перл верит, что за время нахождения Плутона в знаке Водолея у Австралии есть все шансы наконец-то стать республикой.
Мир ждет серьезное сокращение населения. Это связано с различными войнами и другими военными конфликтами - их станет только больше. Также возможна очередная пандемия. Однако в то же время ожидаем мировой беби-бум. Это логично, поскольку Плутон символизирует и начало, и конец, и рождение, и завершение жизненного цикла.
«Если ты не хочешь, чтобы тебя контролировали, начни контролировать свою жизнь самостоятельно», - советует Анжела Перл. Эта рекомендация актуальна не только на период нахождения Плутона в знаке Водолея, но также и в любое другое время.
Сильная планета принесет немало изменений в жизни каждого из нас. Все знаки зодиака прочувствуют мощь Плутона на себе. А как именно это произойдет, ты узнаешь в следующей статье.