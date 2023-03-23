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Умерла звезда TikTok, два года страдавшая адской мигренью

Limon.ee
Умерла звезда TikTok, два года страдавшая адской мигренью
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Foto: Shutterstock

Великобританию потрясла трагическая история популярного блогера, мамы двоих детей Джин Томас. Девушка два года страдала адскими головными болями и на днях внезапно скончалась. Об этом пишет wday.ru со ссылкой на издание People.

«Несколько месяцев назад у меня диагностировали неврит зрительного нерва, а до этого врачи говорили, что моя мигрень связана с сильным стрессом, - писала совсем недавно в своем блоге Джин. - Еще они думали, что у меня рассеянный склероз, но потом исключили его. Сейчас давление в моей голове буквально сбивает меня с ног».

Вскоре после этого поста Джин госпитализировали, но очень скоро выписали, не решив проблему. Из-за продолжавшейся нестерпимой боли она вновь оказалась в больнице. В своем последнем в жизни посте Томас рассказала, что ждет операцию. «Я жду и не знаю, получится ли у меня принять мое лекарство перед операцией, единственное, которое мне помогает. Никакое другое не справляется с этой адской болью. Очень надеюсь, что операция принесет мне мгновенное облегчение», - делилась Джин в Тиктоке. Девушка говорила, что от боли не могла поднять голову и тем более ходить - ее везде приходилось возить».

Через два дня после этого поста, 17 марта, мама двоих сыновей скончалась, не дожив до долгожданной операции. Семья и близкие друзья Джин убиты горем. Несмотря на то что они знали о ее диких приступах мигрени, ее скоропостижная смерть стала для них настоящим шоком.

@jehanethomas1

Dish up dinner with me before a well deserved early night 🤍

♬ original sound - Jehane Thomas
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