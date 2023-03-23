Умерла звезда TikTok, два года страдавшая адской мигренью

Вскоре после этого поста Джин госпитализировали, но очень скоро выписали, не решив проблему. Из-за продолжавшейся нестерпимой боли она вновь оказалась в больнице. В своем последнем в жизни посте Томас рассказала, что ждет операцию. «Я жду и не знаю, получится ли у меня принять мое лекарство перед операцией, единственное, которое мне помогает. Никакое другое не справляется с этой адской болью. Очень надеюсь, что операция принесет мне мгновенное облегчение», - делилась Джин в Тиктоке. Девушка говорила, что от боли не могла поднять голову и тем более ходить - ее везде приходилось возить».