ФОТО ⟩ В Мустамяэ орудуют воры: разбили стекло и обчистили автомобиль на круглую сумму

«Если кому-то предлагают инструменты с наклейками или надписями Orku Ehitus, пожалуйста, сообщите нам! Анонимность гарантирована, а за наводку будет вознаграждение!». Егор Климов, член правления Orku Ehitus OÜ, поделился в социальных сетях сообщением о краже, произошедшей в ночь на 21 марта у дома по адресу бульвар Сыпрузе, 219 в Таллинне.