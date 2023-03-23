«Его обчистили ночью, все просто», — отвечает член правления строительной компании на вопрос, как он потерял целую машину инструментов в ночь на 21 марта. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, для расследования обстоятельств инцидента возбуждено уголовное дело.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ В Мустамяэ орудуют воры: разбили стекло и обчистили автомобиль на круглую сумму
В Мустамяэ орудуют воры: разбили стекло и обчистили автомобиль на круглую сумму
«Если кому-то предлагают инструменты с наклейками или надписями Orku Ehitus, пожалуйста, сообщите нам! Анонимность гарантирована, а за наводку будет вознаграждение!». Егор Климов, член правления Orku Ehitus OÜ, поделился в социальных сетях сообщением о краже, произошедшей в ночь на 21 марта у дома по адресу бульвар Сыпрузе, 219 в Таллинне.
Ключевые слова