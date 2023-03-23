В среду наблюдательный прохожий заметил на улице сильно поврежденный автомобиль комипании Bolt Drive. «С пользователями Bolt Drive случаются мелкие аварии», - рассказал представитель компании.
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ФОТО ⟩ Сильно помятый автомобиль Bolt Drive до сих пор доступен к использованию, как такое возможно?
Сильно помятый автомобиль Bolt Drive до сих пор доступен к использованию, как такое возможно?
Около полудня в среду наблюдательный прохожий заметил машину для краткосрочной аренды Bolt Drive марки Toyota Corolla, припаркованную на перекрестке улиц Ластекоду и Масина, неподалеку от Тартуского шоссе в Таллинне, с сильно поврежденной дверью со стороны водителя и нижней частью заднего бампера. «Почему на улице стоит сломанная машина, до сих пор доступная для аренды?» - спрашивает он.
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