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Какой знак наживет себе врага, если сейчас не закроет рот: Володина – спасут терпение и спокойствие

Limon.ee
Какой знак наживет себе врага, если сейчас не закроет рот: Володина – спасут терпение и спокойствие
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Зодиак. Иллюстративное фото
Зодиак. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эти люди обладают взрывным характером, и им непросто управлять своим темпераментом.

Овны могут сейчас нажить себе серьезного врага из-за своего взрывного характера, поведала астролог Василиса Володина.

Квиконс между Марсом и Плутоном наделяет день волей к победе и помогает пробить стену тем, кому это необходимо.

23 марта прекрасный день для занятий спортом и любых соревнований.

В спаррингах победит сильнейший духом. В командах исход будет зависеть от наставника или капитана.

Плодотворно пройдут тренинги на психическую устойчивость, энергетические практики, глубинная работа с телом и психикой.

Если чувствуете взрыв адреналина — отправляйтесь в спортзал.

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