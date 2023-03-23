Эти люди обладают взрывным характером, и им непросто управлять своим темпераментом.
Какой знак наживет себе врага, если сейчас не закроет рот: Володина – спасут терпение и спокойствие
Какой знак наживет себе врага, если сейчас не закроет рот: Володина – спасут терпение и спокойствие
Овны могут сейчас нажить себе серьезного врага из-за своего взрывного характера, поведала астролог Василиса Володина.
Квиконс между Марсом и Плутоном наделяет день волей к победе и помогает пробить стену тем, кому это необходимо.
23 марта прекрасный день для занятий спортом и любых соревнований.
В спаррингах победит сильнейший духом. В командах исход будет зависеть от наставника или капитана.
Плодотворно пройдут тренинги на психическую устойчивость, энергетические практики, глубинная работа с телом и психикой.
Если чувствуете взрыв адреналина — отправляйтесь в спортзал.
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