Ура! В Таллинне выступит группа «Каста»

20 лет назад группа «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести этот жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов. Сегодня тексты «Касты» цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.