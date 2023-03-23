28-го апреля этого года «Каста» даст долгожданный, после пятилетнего перерыва концерт в Таллинне. Ростовская четвёрка исполнит свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем двадцатилетнюю историю коллектива.
Ура! В Таллинне выступит группа «Каста»
20 лет назад группа «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести этот жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов. Сегодня тексты «Касты» цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.
Участники коллектива проживают вне России, но продолжают давать аншлаговые концерты везде, где готовы их услышать. В 2022 году Михаил Епифанов (Шым) отказался давать концерты в России из-за сложившейся политической ситуации. Группа была включена в список «нежелательных для выступлений».
В декабре 2022 году Влади выпустил альбом «Длится февраль», по мнению критиков, это самый бескомпромиссный альбом о войне.
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