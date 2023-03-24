ВИДЕО ⟩ Почему так жесток снег? Оставляет свои следы: поразительные находки на горе грязи у Таллиннского горхолла

Журналист Эдгар Гергель вместе с оператором Таави Сеппом покорили гору из грязи неподалеку от Таллиннского горхолла. Туда обычно зимой свозят снег из центра города, а весной, когда он начинает таять, остается мусор, сошедший асфальт, гранитная крошка и даже автомобильная резина. Но гора при этом в начале весны не становится меньше и на ее вершине вместо подснежников или льда можно обнаружить весьма поразительные находки, которые скорее всего никогда не найдут своих владельцев.