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ВИДЕО ⟩ Почему так жесток снег? Оставляет свои следы: поразительные находки на горе грязи у Таллиннского горхолла

Эдгар Гергель Таави Сепп
Почему так жесток снег? Оставляет свои следы: поразительные находки на горе грязи у Таллиннского горхолла
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Фото: Pilt videost

А вы знаете, где в Таллинне, который объявлен Зеленой столицей Европы в 2023 году, самое грязное место этой весной? Исследование на данную тему мы, конечно, не проводили, но если по какой-то причине захочется туда сходить, лучше взять с собой резиновые перчатки и обувь, которую не жалко выкинуть. 

Журналист Эдгар Гергель вместе с оператором Таави Сеппом покорили гору из грязи неподалеку от Таллиннского горхолла. Туда обычно зимой свозят снег из центра города, а весной, когда он начинает таять, остается мусор, сошедший асфальт, гранитная крошка и даже автомобильная резина. Но гора при этом в начале весны не становится меньше и на ее вершине вместо подснежников или льда можно обнаружить весьма поразительные находки, которые скорее всего никогда не найдут своих владельцев. 

Если захочется подробнее узнать, как проводят свой досуг жители и гости столицы, то это можно сделать прямо здесь. Нужно только изучить мусор, попавший сюда вместе со снегом. Так станет понятно, какие вредные привычки есть у горожан, а также как они любят проводить свой досуг. Самые удивительные находки - удостоверяющие личность документы, банковские карты, мобильные телефоны и многое-многое другое. 

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