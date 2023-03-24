А вы знаете, где в Таллинне, который объявлен Зеленой столицей Европы в 2023 году, самое грязное место этой весной? Исследование на данную тему мы, конечно, не проводили, но если по какой-то причине захочется туда сходить, лучше взять с собой резиновые перчатки и обувь, которую не жалко выкинуть.
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ВИДЕО ⟩ Почему так жесток снег? Оставляет свои следы: поразительные находки на горе грязи у Таллиннского горхолла
Почему так жесток снег? Оставляет свои следы: поразительные находки на горе грязи у Таллиннского горхолла
Журналист Эдгар Гергель вместе с оператором Таави Сеппом покорили гору из грязи неподалеку от Таллиннского горхолла. Туда обычно зимой свозят снег из центра города, а весной, когда он начинает таять, остается мусор, сошедший асфальт, гранитная крошка и даже автомобильная резина. Но гора при этом в начале весны не становится меньше и на ее вершине вместо подснежников или льда можно обнаружить весьма поразительные находки, которые скорее всего никогда не найдут своих владельцев.