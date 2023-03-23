Код счастья: как его рассчитать при помощи нумерологии и что он означает

Влияние цифр на нашу жизнь неоспоримо: номер квартиры и телефона, банковские счета и даже этаж, на котором располагается квартира, - все это задает ритм жизни, привлекает или отталкивает везение.

Как рассчитать личный код удачи

Код удачи - это набор цифр, которые рассчитываются по дате рождения, и его используют для привлечения везения в жизнь. Для его расчета понадобится сложить поочередно все цифры, составляющие дату рождения. Например, дата рождения - 18.11.1984.

Сначала складывают год рождения: 1984 = 1+9+8+4 = 22 = 2+2 = 4.

Затем складывают месяц рождения: 1+1 = 2.

После складывают дату рождения: 1+8 = 9.

Последней цифрой кода будет сложение получившихся значений: 4+2+9 = 15; 1+5=6.

Полученная комбинация цифр 4296 и будет тем самым кодом везения, который откроет двери в счастливое будущее.

Как использовать код удачи в жизни

Персональный код создает позитивные вибрации, усиливая лучшие качества и черты характера, помогает добиваться новых успехов и обходить стороной проблемы. Его используют как талисман, чтобы обрести силу и гармонию с внешним миром. Использовать код просто:

его нужно постоянно произносить, особенно перед важными делами, чтобы заручиться везением;

код можно нарисовать на отдельном листке бумаги и вложить в кошелек либо написать его на внутренней стороне кошелька в незаметном месте;

его можно использовать как часть пароля, чтобы всегда оставаться везунчиком.