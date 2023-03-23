Яичная диета: всего за две недели можно убрать до десяти килограммов

А потом наступают праздники и все правила здорового и полезного питания, как правило, отбрасываются, ну надо же когда-то и праздник желудка устроить. Затем праздники заканчиваются, оставляя нас с мыслью, как же избавиться от ненавистных «боков» или подтянуть ягодицы.

Предлагаем вам испытать «Яичную диету»

Питание сбалансировано и не нанесёт вреда вашему организму, в рацион включено достаточное количество калорий, чтобы совсем уж не голодать: яйца, овощи и фрукты - это всё что нужно для активного и здорового образа жизни.

«Яичная диета» не является жесткой, поэтому не думайте, что вы будете истощены и умирать от голода.

Одно из главных условий - это поддержание правильного водного баланса организма. Как известно, организм человека на 70% состоит из воды, что обуславливает необходимость поддерживать в норме этот водный баланс. Многие об этом забывают, особенно в холодное время года, когда воду и вовсе пить не хочется, а хочется горячего чая или кофе.

Ежедневно требуется выпивать не менее 8 кружек питьевой воды (около 1.5 литра). Очень часто причиной ощущения голода является обезвоживание организма.

Диета помогает избавиться от примерно десяти килограммов за дв недели. Конечно, если вы и так более-менее питались правильно, и ваш кишечник не «засорён», эта цифра будет поменьше.