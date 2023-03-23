У каждого из нас есть какие-то привычки в питании и какие-то личные запреты, кто-то отказывается от хлеба, чтобы не набирать лишние калории, кто-то пытается не смотреть в сторону сладостей, пишет lavender.land.
Яичная диета: всего за две недели можно убрать до десяти килограммов
А потом наступают праздники и все правила здорового и полезного питания, как правило, отбрасываются, ну надо же когда-то и праздник желудка устроить. Затем праздники заканчиваются, оставляя нас с мыслью, как же избавиться от ненавистных «боков» или подтянуть ягодицы.
Предлагаем вам испытать «Яичную диету»
Питание сбалансировано и не нанесёт вреда вашему организму, в рацион включено достаточное количество калорий, чтобы совсем уж не голодать: яйца, овощи и фрукты - это всё что нужно для активного и здорового образа жизни.
«Яичная диета» не является жесткой, поэтому не думайте, что вы будете истощены и умирать от голода.
Одно из главных условий - это поддержание правильного водного баланса организма. Как известно, организм человека на 70% состоит из воды, что обуславливает необходимость поддерживать в норме этот водный баланс. Многие об этом забывают, особенно в холодное время года, когда воду и вовсе пить не хочется, а хочется горячего чая или кофе.
Ежедневно требуется выпивать не менее 8 кружек питьевой воды (около 1.5 литра). Очень часто причиной ощущения голода является обезвоживание организма.
Диета помогает избавиться от примерно десяти килограммов за дв недели. Конечно, если вы и так более-менее питались правильно, и ваш кишечник не «засорён», эта цифра будет поменьше.
Общие правила такие, как и у любой другой диеты. Полный отказ от газированных напитков, сладких соков в пакета, алкоголя, сахара и солёных продуктов, включая различные соления, продуктов быстрого приготовления и фастфуда.
Неделя №1
День первый
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый (апельсин, грейпфрут и так далее)
Обед: 2 куска гречневого хлеба (гречневые хлебцы), фрукты
Ужин: курица (индейка) и большой салат (заправка оливковое масло с лимоном).
День второй
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый (апельсин, грейпфрут и так далее)
Обед: салат из курицы и зеленых овощей
Ужин: 2 вареных яйца, овощной салат и овощи (на пару, тушеные).
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: 1 нежирный сыр (тофу, рикотта, брынза и так далее), 1 помидор и 1 кусочек гречневого хлеба
Вечер: курица и большой салат.
День четвёртый
Утро: 2 яйца, вареные яйца, цитрусовые
Обед: фрукты
Вечер: курица и большой салат.
День пятый
Утро: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: 2 сырых яйца (либо яйца пашот, яйца всмятку), вареные (тушеные) овощи
Ужин: рыба на гриле (нежирные сорта), большой салат.
День шестой
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: фрукты
Вечер: курица (индейка) и большой салат.
День седьмой
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: курица (индейка), вареные овощи и салат из помидоров
Неделя №2
День первый
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: курица (индейка) и большой салат
Ужин: 2 яйца, салат (побольше зелени - руккола, сельдерей, салат) и 1 апельсин.
День второй
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: 2 яйца и вареные овощи (можно тушеные и полить немного оливковым маслом)
Ужин: рыба на гриле (нежирные сорта) и большой салат.
День третий
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: курица (индейка) и большой салат
Ужин: 2 яйца, салат и апельсин.
День четвёртый
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: 2 яйца, нежирный сыр (тофу, рикотта, брынза и так далее) и вареные овощи
Вечер: курица и большой салат.
День пятый
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: салат из лосося (лосось, приготовленный на гриле)
Ужин: два яйца, большой салат.
День шестой
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: курица (индейка) и большой салат
Вечер: фрукты.
День седьмой
Завтрак: 2 вареных яйца, 1 цитрусовый
Обед: вареная курица (индейка) и овощи
Вечер: вареная курица (индейка) и овощи.
Помните, что выходить из диеты и добавлять какие-то продукты нужно «аккуратно», нельзя съедать все что лежит в холодильнике, как-только диета окончена.
Чтобы добиться лучшего эффекта занимайтесь растяжкой или другой физической нагрузкой полчаса в день.