КУРЬЕЗНОЕ ВИДЕО ⟩ Крокодил посетил пикник туристов и украл холодильник

Соответствующее видео появилось в Facebook.

«Крокодил медленно приблизился к нам. Мы все отступили в безопасное место в машине. Затем он обратил внимание на нашу синюю коробку-холодильник. Он схватил его челюстями и быстро отступил к воде», - передает слова туристов upi.com.

Затем еще один крокодил подплыл и они вдвоем набросились на коробку-холодильник. «Это видео подтверждает, почему важно уважать границы животных, особенно диких. Мы, наверное, были слишком близки к краю воды, как только приблизились крокодилы, мы должны были уехать. Урок усвоен, к счастью, обошлось без событий», - говорится в сообщении.