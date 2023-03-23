Вскоре жители Земли увидят парад пяти планет и Луны: когда и как смотреть

Наблюдать за соседством планет на небе можно будет с 25 по 28 марта. Однако для этого вам понадобится уехать подальше от городского светового загрязнения, а также «поймать» безоблачную погоду и чистый горизонт.

Как увидеть редкое явление

Как сообщают в NASA, уже после заката Солнца можно будет наблюдать первые планеты.

Проще всего найти Венеру – она будет самой яркой на небе.

Меркурий и Юпитер будут висеть ниже рядом почти у горизонта. Оба будут видны менее часа после захода Солнца, после этого они пойдут за горизонт.

А вот чтобы заметить Уран, понадобится бинокль или телескоп. Планета будет выше и левее Венеры.

Марс будет красной «звездой» высоко на юго-западе неба, над полумесяцем и чуть левее с 25 по 27 марта, затем, 28 марта, под Луной.

В научной среде нет термина «парад планет», однако его широко используют для обозначения события, при котором планеты Солнечной системы выстраиваются в линию на одном участке неба для наблюдателей с Земли. Важно отметить, что «планетарное выравнивание» не следует воспринимать буквально. На самом деле, выстраивание планет Солнечной системы в один ряд, как это часто изображают на картинках, невозможно. Поскольку планеты двигаются по разным орбитам в разных плоскостях в трехмерном пространстве, они не могут выстроиться в идеально прямую линию. В этом случае речь идет только о том, что это происходит в отношении наблюдателей с Земли.