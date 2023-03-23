Михаил Лабковский рассказал, как стать женщиной, от которой мужчины без ума

«Им даже в голову не приходит, что уважающих себя мужчин привлекает совсем другое. А именно: уважающие себя женщины», - уверяет Лабковский.

То есть для того чтобы сводить с ума мужчин, нужно стать женщиной, которая себя ценит. И план действий следующий.

1. Перестать жить с оглядкой на мнение родителей, мужчин, общества, астрологов и еще бог знает кого.

2. Не заниматься улучшайзингом внешности ради цели «соответствовать». Женщина, которая встает на такой путь - изнуряет себя диетами, наращивает волосы, колет в себя все, что только можно в кабинетах косметологов и даже ложится под нож пластического хирурга - становится привлекательной для мужчины ненадолго. «Мужчины готовы встретить ее по одежке, восхититься внешностью, сходить на несколько свиданий, предложить секс без обязательств, но дальше этого дело, как правило, не идет», - считает психолог.