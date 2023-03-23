«Нельзя грести всех под одну гребенку!» Эстония перешла на летнее время: доктор Сергей Саади дал совет работодателям

В отличие от доктора Саади, мы более реалистично смотрим на жизнь и считаем, что такой вариант на большинстве работ можно сразу причислить к разряду фантастики. Поэтому спрашиваем у него, как взять ситуацию в свои руки и помочь себе адаптироваться к летнему времени самостоятельно.

Таблетка или пластырь

Переход на летнее время способен нарушить режим сна из-за изменения светового режима. Поскольку часы переводят на час вперед, световой день начинается раньше, и в результате человек не досыпает необходимую норму. Сергей Саади советует заранее готовиться к переводу стрелок, постепенно меняя ритм своего сна и бодрствования.

«Начинайте ложиться спать пораньше. Тут применима такая тактика, которую мы используем для пациентов с джетлагом, то есть синдромом запаздывания. Попробуйте в течение недели после перевода времени принимать перед сном таблетку мелатонина – он свободно продается в аптеке».

Джетлаг – синдром смены часового пояса, когда естественные часы или циркадный ритм организма нарушаются. Английские слова «jet» («реактивный самолет») и «lag («запаздывание») указывают на то, что чаще всего с симптомами сталкиваются после перелета.

«Таблетка мелатонина может быть от одного до трех милиграммов, большую дозировку употреблять не советую, – говорит Сергей Саади. – Это может быть и спрей, и мелатониновый пластырь. Только помните, что использовать его, особенно молодым людям, можно не более двух недель подряд!»