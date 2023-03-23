В последнее воскресенье марта (26.03 в 3 часа ночи) жители Эстонии перейдут на летнее время. Стрелки часов передвинутся на час вперед. Врач превентивной медицины Сергей Саади рассказал, как сделать этот переход более щадящим для своего организма.
«Нельзя грести всех под одну гребенку!» Эстония переходит на летнее время: врач дал совет работодателям
Перевод часов – чисто экономическое мероприятие, никакой пользы для организма он не несет. Люди вынуждены перестраивать свои биологические часы два раза в год, что отражается на режиме сна и бодрости организма. Из-за этого в течение трех-четырех недель возможны дискомфорт, усталость, чувство разбитости, повышение артериального давления и нарушение сна.
«Нельзя всех людей грести под одну гребенку, у каждого человека разный хронотип и свои привычки, когда он встает и ложится, – говорит врач Сергей Саади. – Во время перевода времени организм испытывает стресс первые две, три, четыре недели. Большинство людей будут ощущать какие-то изменения. Более молодые переносят это легко и могут чувствовать дискомфорт всего несколько дней, более пожилые, скорее всего, будут переносить хуже, особенно если у них уже имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой».
Берем пример со стран Скандинавии
Эстонский врач отмечает, что во многих организациях в Скандинавии людям уже давно разрешено приходить на работу, когда им удобно. Если любит человек поспать и не в силах начинать свой рабочий день в восемь утра, то начинает в десять часов. Отмечено, что так и работа идет продуктивнее, и отношения в коллективе становятся более благоприятными.
«Мы могли бы взять этот опыт на вооружение хотя бы во время перевода часов, – говорит Саади. – Так государство или работодатель мог бы человеку немного помочь – предложить ему во время адаптации к новому времени более гибкий график».
В отличие от доктора, мы более реалистично смотрим на жизнь и считаем, что такой вариант на большинстве работ можно сразу причислить к разряду фантастики. Поэтому спрашиваем у доктора, как взять ситуацию в свои руки и помочь себе адаптироваться к летнему времени самостоятельно.
Таблетка или пластырь
Переход на летнее время способен нарушить режим сна из-за изменения светового режима. Поскольку часы переводят на час вперед, световой день начинается раньше, и в результате человек не досыпает необходимую норму. Врач Сергей Саади советует заранее готовиться к переводу стрелок, постепенно меняя ритм своего сна и бодрствования.
«Начинайте ложиться спать пораньше. Тут применима такая тактика, которую мы используем для пациентов с синдромом «джетлаг», – объясняет врач. –Попробуйте в течение недели после перевода времени принимать перед сном таблетку мелатонина – он свободно продается в аптеке».
Джетлаг – синдром смены часового пояса, когда естественные часы или циркадный ритм организма нарушаются. Английские слова «jet» («реактивный самолет») и «lag («запаздывание») указывают на то, что чаще всего с симптомами сталкиваются после перелета.
«Таблетка мелатонина может быть от одного до трех милиграммов – большую дозировку употреблять не советую, – говорит Сергей Саади. – Это может быть и спрей, и мелатониновый пластырь. Только помните, что его можно использовать, особенно молодым людям, не более двух недель подряд!»
Доктор предупреждает: если вы обычно переносите перевод часов нормально – ничего делать не надо!
«Немножко ослабьте нагрузку на работе, добавьте каких-то расслабляющих упражнений, помедитируйте, поспите чуть дольше, – советует Сергей Саади. – Попросите, чтобы кто-то помог вам с детьми, например, родители. Сделайте так, чтобы этот переход стал минимально болезненным для вас в плане тех ваших обязанностей, которые вы можете сами модифицировать. На внутренние биоритмы вы, конечно, повлиять не можете, но
побольше гуляйте днем на свежем воздухе, а перед сном можно съесть небольшое количество продуктов, которые вас расслабят и помогут крепко спать: сыр, киви, черешня».
Также доктор советует пересмотреть свое питание и исключить из него еду, которая сложно переваривается и вызывает воспаление в организме: меньше сладкого, меньше жирного, жареного, и никакого фаст-фуда.