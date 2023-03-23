В последнее воскресенье марта (26.03 в 3 часа ночи) жители Эстонии перейдут на летнее время. Стрелки часов передвинутся на час вперед. Врач превентивной медицины Сергей Саади рассказал, как сделать этот переход более щадящим для своего организма.
Не забудьте перевести часы: доктор дал рекомендации, как безболезненно перейти на летнее время
Перевод часов – чисто экономическое мероприятие, никакой пользы для организма он не несет. Люди вынуждены перестраивать свои биологические часы два раза в год, что отражается на режиме сна и бодрости организма. Из-за этого в течение трех-четырех недель возможны дискомфорт, усталость, чувство разбитости, повышение артериального давления и нарушение сна.
«Нельзя всех людей грести под одну гребенку, у каждого человека разный хронотип и свои привычки, когда он встает и ложится, – говорит Сергей Саади. – Во время перевода времени организм испытывает стресс первые две, три, четыре недели. Большинство людей будут ощущать какие-то изменения. Более молодые переносят это легко и могут чувствовать дискомфорт всего несколько дней, пожилые, скорее всего, будут переносить хуже, особенно если у них уже имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой».
Берем пример со стран Скандинавии
Эстонский врач отмечает, что во многих организациях в Скандинавии людям уже давно разрешено приходить на работу, когда им удобно. Если человек любит поспать и не в силах начинать свой рабочий день в восемь утра, он начинает в десять часов. Отмечено, что так и работа идет продуктивнее, и отношения в коллективе становятся более благоприятными.
«Мы могли бы взять этот опыт на вооружение хотя бы во время перевода часов, – говорит Саади. – Так государство или работодатель могли бы человеку немного помочь – предложить ему во время адаптации к новому времени более гибкий график».
В отличие от доктора Саади, мы более реалистично смотрим на жизнь и считаем, что такой вариант на большинстве работ можно сразу причислить к разряду фантастики. Поэтому спрашиваем у него, как взять ситуацию в свои руки и помочь себе адаптироваться к летнему времени самостоятельно.
Таблетка или пластырь
Переход на летнее время способен нарушить режим сна из-за изменения светового режима. Поскольку часы переводят на час вперед, световой день начинается раньше, и в результате человек не досыпает необходимую норму. Сергей Саади советует заранее готовиться к переводу стрелок, постепенно меняя ритм своего сна и бодрствования.
«Начинайте ложиться спать пораньше. Тут применима такая тактика, которую мы используем для пациентов с джетлагом, то есть синдромом запаздывания. Попробуйте в течение недели после перевода времени принимать перед сном таблетку мелатонина – он свободно продается в аптеке».
Джетлаг – синдром смены часового пояса, когда естественные часы или циркадный ритм организма нарушаются. Английские слова «jet» («реактивный самолет») и «lag («запаздывание») указывают на то, что чаще всего с симптомами сталкиваются после перелета.
«Таблетка мелатонина может быть от одного до трех милиграммов, большую дозировку употреблять не советую, – говорит Сергей Саади. – Это может быть и спрей, и мелатониновый пластырь. Только помните, что использовать его, особенно молодым людям, можно не более двух недель подряд!»
Доктор предупреждает: если вы обычно переносите перевод часов нормально, ничего делать не надо!
«Немножко ослабьте нагрузку на работе, делайте какие-то расслабляющие упражнения, помедитируйте, поспите чуть дольше, – советует Сергей Саади. – Попросите, чтобы кто-то помог вам с детьми, например, родители. Сделайте так, чтобы этот переход стал минимально болезненным для вас в плане тех ваших обязанностей, которые вы можете сами модифицировать. На внутренние биоритмы вы, конечно, повлиять не можете, но
побольше гуляйте днем на свежем воздухе, а перед сном можно съесть небольшое количество продуктов, которые вас расслабят и помогут крепко спать: это сыр, киви, черешня».
Также Саади советует нам пересмотреть питание и исключить из него еду, которая сложно переваривается и вызывает воспаление в организме: меньше сладкого, меньше жирного, жареного, и никакого фаст-фуда.