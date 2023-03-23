Эти пять предметов вызывают депрессию: срочно уберите их из своего дома

Часто бывает такое, что дома просто неприятно находиться. Приходите и сразу впадаете в грусть: ничего не хочется делать, вы просто лежите и прокрастинируете. Оказывается, все дело в окружающей обстановке — некоторые предметы в квартире могут вызывать у человека депрессию.

Интерьер и беспорядок тоже способны влиять на эмоциональное состояние. Однако от определенных предметов легче избавиться — они не требуют грандиозных изменений, например, ремонта. Их достаточно выкинуть. Рассказываем о пяти таких вещах.

Ненужные зеркала

У зеркала есть магические свойства. Некоторые люди считают, что оно запоминает всех людей, которые в них смотрелись и, таким образом, сохраняет в себе негативную энергию. Поэтому не советуют брать старинные зеркала в антикварных магазинах и барахолках - они могут негативно повлиять на здоровье человека.

Зеркала. Иллюстративное фото Foto: Shutterstock

Дизайнеры же утверждают, что чем больше зеркал в квартире, тем лучше, потмоу что так увеличивается пространство. Но стоит понимать, что непомерное количество таких аксессуаров может начать раздражать человека. Это будет только нагнетать обстановку.

Несоразмерная мебель

Размер мебели необходимо продумывать заранее, потому что в маленькой квартире большие диваны, кресла и кровати будут просто неудобны: человек не сможет нормально перемещаться.