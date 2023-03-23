Иногда обстановка в квартире и некоторые предметы интерьера могут вгонять человека в стресс, пишет wday.ru.
Эти пять предметов вызывают депрессию: срочно уберите их из своего дома
Часто бывает такое, что дома просто неприятно находиться. Приходите и сразу впадаете в грусть: ничего не хочется делать, вы просто лежите и прокрастинируете. Оказывается, все дело в окружающей обстановке — некоторые предметы в квартире могут вызывать у человека депрессию.
Интерьер и беспорядок тоже способны влиять на эмоциональное состояние. Однако от определенных предметов легче избавиться — они не требуют грандиозных изменений, например, ремонта. Их достаточно выкинуть. Рассказываем о пяти таких вещах.
Ненужные зеркала
У зеркала есть магические свойства. Некоторые люди считают, что оно запоминает всех людей, которые в них смотрелись и, таким образом, сохраняет в себе негативную энергию. Поэтому не советуют брать старинные зеркала в антикварных магазинах и барахолках - они могут негативно повлиять на здоровье человека.
Дизайнеры же утверждают, что чем больше зеркал в квартире, тем лучше, потмоу что так увеличивается пространство. Но стоит понимать, что непомерное количество таких аксессуаров может начать раздражать человека. Это будет только нагнетать обстановку.
Несоразмерная мебель
Размер мебели необходимо продумывать заранее, потому что в маленькой квартире большие диваны, кресла и кровати будут просто неудобны: человек не сможет нормально перемещаться.
Если вы понимаете, что мебель занимает слишком много места и доставляет вам заметный дискомфорт, то немедленно необходимо ее заменить. Как бы она вам ни казалась красивой, нужно помнить о функциональности.
Сложно концентрироваться на важных вещах, если в вашем доме есть мебель, которая не просто раздражает, но и ей невозможно пользоваться.
Рабочие использованные бумаги
Если вы привыкли брать работу на дом или в целом исполняете свои обязанности удаленно, то наверняка на вашем столе или тумбе есть использованные документы и бумаги. Ими дом ни в коем случае нельзя захламлять: нужно выбросить или сдать на переработку.
Лучше всего создать отдельную зону, своеобразный личный кабинет, где у вас будут храниться папки и разная канцелярия, а там и документы. Если в доме будет порядок — депрессия даже не вздумает подобраться!
Сломанные/просроченные предметы
У этих вещей мало того, что нет применения, так они еще просто стоят и портят настроение. Если у вас дома имеется сломанный телевизор - уберите его в кладовку, на балкон или отдайте в нужные руки - может, кто-то разберет на детали. Иначе он будет просто стоять, собирать пыль и негативную энергию.
Это касается не только крупногабаритных предметов. Разные аксессуары, которые сломаны или у которых вышел срок годности (заколки, косметика), тоже следует выбросить.
Вазы, посуда со сколами - на избавление в первую очередь. Сломанными предметами точно больше не воспользуешься по назначению.
Засохшие/мертвые цветы
Некоторые раньше считали, что засохшие цветы дома дополняют интерьер. Но чем чаще люди это делали, тем больше они понимали, что в этом нет никакой красоты. Засохшие цветы лишь притягивают негативную энергию и расстаивают тем, что не благоухают. Поэтому их нельзя хранить дома - срочно выбрасывайте.
Тоже самое относится и к живым цветам, которые уже завяли. Не храните их долго дома - они будут только портить настроение и вызывать депрессию. Выкидывайте их сразу, как перестанут благоухать. Иначе они так же будут притягивать плохую энергию.