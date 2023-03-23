Володина назвала трех королей фортуны в 2023 году: деньги, признание, любовь

Особенно важным 2023 год станет для Водолеев. Год Водяного Кролика позовет этот знак Зодиака на подвиги, откроет совершенно новую главу в их жизни, которая продлится два десятилетия. Водолеи задумаются о семье. «Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через десять, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь. А сейчас на вас как будто начнет нисходить большая сила, внутри пробуждаются огромные энергии», - заверила астролог.