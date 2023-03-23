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КРАСИВА, НЕ ПРАВДА ЛИ? ⟩ Виолончелистка Сильвия Ильвес опубликовала фото в экзотическом наряде и вызвала восторг у подписчиков

Limon.ee
Виолончелистка Сильвия Ильвес опубликовала фото в экзотическом наряде и вызвала восторг у подписчиков
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Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Виолончелистка Сильвия Ильвес опубликовала шикарное фото в абае, вспомнив свою поездку в Дубай.

«Не узнаю себя! Но хорошо помню, как запала в душу культура, мода, еда этой страны. Абая (я бы даже сказала, искушение для женщин-туристок), в которой я на фото, до сих пор висит в одном из моих шкафов. Хм... Я надевала ее там, в Дубае, в прошлый раз. Есть что вспомнить», - подписала снимок Сильвия.
 
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