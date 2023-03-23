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ГОРЬКО! ⟩ Анна и Алар Леванди отмечают коралловую свадьбу: 35 лет вместе

Анна и Алар Леванди отмечают коралловую свадьбу: 35 лет вместе
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Алар и Анна Леванди
Алар и Анна Леванди Фото: Erlend Štaub

Тренер по фигурному катанию и бывшая фигуристка Анна Леванди вспоминала о встрече со своим мужем 35 лет назад в прямом эфире студии Ringvaade. «Брак - это такая же работа, как и любая другая, нужно работать, чтобы добиться результата», - уверена Анна.

Бывшая фигуристка Анна Леванди смеется, вспоминая, как много лет назад она встретила своего будущего мужа Аллара. История любви Леванди началась, когда они вместе танцевали.

«Мы танцевали, танцевали, а потом в какой-то момент стали танцевать вместе. Это было логично, и чувство возникло практически сразу. Да и танец получился», - вспоминает Анна.

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