ГОРЬКО! ⟩ Анна и Алар Леванди отмечают коралловую свадьбу: 35 лет вместе

Тренер по фигурному катанию и бывшая фигуристка Анна Леванди вспоминала о встрече со своим мужем 35 лет назад в прямом эфире студии Ringvaade. «Брак - это такая же работа, как и любая другая, нужно работать, чтобы добиться результата», - уверена Анна.