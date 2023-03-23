Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь после встречи с украинскими защитниками на бахмутском направлении в Харьковскую область, остановился на одной из АЗС, чтобы выпить кофе.
Бесплатно – военным, а нам – за деньги: Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками
Бесплатно – военным, а нам – за деньги: Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками
Во время паузы он фотографировался с военными, которые также были на заправке, а также вместе с сотрудниками АЗС. Этот момент был снят на видео, которое Зеленский 22 марта разместил на своей странице в Facebook.
«Бесплатно – военным, а нам – за деньги», – заказывая кофе, сказал Зеленский.
Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках, пишет gordonua.com.
«Наши люди. Наши военные. Наша Донецкая область. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим», – подписал видео Зеленский.
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