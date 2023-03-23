Бесплатно – военным, а нам – за деньги: Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками

Во время паузы он фотографировался с военными, которые также были на заправке, а также вместе с сотрудниками АЗС. Этот момент был снят на видео, которое Зеленский 22 марта разместил на своей странице в Facebook.

«Бесплатно – военным, а нам – за деньги», – заказывая кофе, сказал Зеленский.

Ожидая, когда будет готов его кофе, президент сделал несколько селфи, а затем фотографировался уже с бумажным стаканом в руках, пишет gordonua.com.