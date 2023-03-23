Украинская певица Loboda разместила в Инстаграме фото, сделанное в центре Киева.
Все причастные обязательно будут наказаны: Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
Все причастные обязательно будут наказаны: Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
«Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве [Киевской области], где жили мирные люди. Но еще более масштабная трагедия произошла в обед. Российскими ракетами обстреляли Запорожье, в результате чего одна из вражеских ракет попала в обычный жилой дом», – написала она.
Певица отметила, что количество жертв трагедии увеличивается с каждым часом.
«Эта война приносит столько горя… Столько боли… Все причастные обязательно будут наказаны», – добавила Loboda, пишет gordonua.com.