Мистический день: что можно и чего нельзя делать в зеркальную дату 23.03.2023

Все зависит от того, как именно провести день, окутанный таинственной магией особенных чисел, пишет rambler.ru.

Особенности даты

Чтобы определить нумерологическую суть зеркальной даты, стоит выявить ее главную цифру путем обычного сложения: (2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 3 = 15, или 1 + 5 = 6). Шестерка означает ответственность, помощь другим и семейные отношения. Это значит, что данная зеркальная дата заряжена на определенные сферы, что надо учитывать при решении, как лучше провести предстоящий день.

Лучше всего, если 23 марта вы проведете в компании близких людей. Зеркальная дата может усилить родственные связи, заложить прочный семейный фундамент и зарядить особенной позитивной энергетикой.

Также очень полезно в этот день по возможности оказать посильную помощь людям, нуждающимся в поддержке, причем совсем необязательно действовать с точки зрения финансов.

Немаловажный момент: в данную зеркальную дату нужно завершить все начатые дела, поскольку указанное число не терпит безответственного подхода и легкомысленности.

Исполнение желаний в зеркальную дату

Особенностью всех мистических дат является то, что они заряжены на исполнение желаний. Именно поэтому 23.03.2023 года вы можете создать основу для осуществления своих целей.

В указанную дату запишите свои мечты в тетрадь и попробуйте мысленно визуализировать загаданное. Перед сном вернитесь к заветному желанию и еще раз отправьте посыл во Вселенную. Велика вероятность, что зеркальная дата поможет вам осуществить тайные чаяния.

Что можно делать