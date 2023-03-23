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Дженифер Лопес снялась абсолютно голой для рекламы обуви

Limon.ee
Дженифер Лопес снялась абсолютно голой для рекламы обуви
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: MARIO ANZUONI

Правда, на саму обувь на снимках никто не обращает внимания, пишет Topnews.

53-летняя Дженнифер Лопес снова попала в светские таблоиды благодаря эпатажным фотосъемкам. На днях голливудская дива посетила вечеринку обувного бренда Revolve в весьма откровенном образе, о чем сообщает Vogue.

На актрисе красовалось серебристое платье, разрез которого доходил до талии.

Столь легкий наряд Дженифер дополнила короткой меховой шубкой и сумкой металлического цвета.

Пользователи отметили, что Джей Ло выглядит прекрасно: правильное питание, регулярные походы в спортзал и личное счастье с мужчиной ее мечты Беном Аффлеком сделали свое дело.

В своем неюном возрасте артистка может себе позволить публиковать совсем уж откровенные кадры.

На новых фотографиях Дженнифер позировала полностью обнаженной - в одной руке она держала белую босоножку с тонкими длинными ремешками. А ее пара была на ноге у Лопес.

При этом стилисты пошли на хитрость, сделав Лопес необычную прическу: два длинных хвоста прикрывали все стратегически важные места на теле актрисы.

«Легально вообще так выглядеть в 53 года?» — поинтересовались потрясенные поклонники.

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