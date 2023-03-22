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«Мало что оставила воображению»: 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья продемонстрировала завидную фигуру

Limon.ee
«Мало что оставила воображению»: 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья продемонстрировала завидную фигуру
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Кейт Бекинсейл.
Кейт Бекинсейл. Фото: Chris Pizzello

49-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл 22 марта посетила церемонию вручения премии Fashion Trust US в Голливуде в длинном серебристом платье с заостренными плечами. Видео, в котором знаменитость позирует на красной дорожке, опубликовано на YouTube-канале агентства Associated Press, пишет Гордон.

Таблоид Daily Star, описывая образ знаменитости, отметил, что она «мало что оставила воображению после того, как вышла на красную дорожку в прозрачном платье без белья», и при этом «выглядела сенсационно».

Издание The Sun, комментируя наряд Бекинсейл, написало, что звезда с помощью откровенного наряда «продемонстрировала завидную фигуру».

Кейт Бекинсейл.
Кейт Бекинсейл. Фото: FS/AdMedia

Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне в семье телевизионных актеров Ричарда Бекинсейла и Джуди Лоу.

Когда она училась в Оксфордском университете, на первом курсе ей предложили роль в фильме Кеннета Браны «Много шума из ничего» по одноименной пьесе Шекспира. В последний год учебы Бекинсейл бросила университет и сосредоточилась на актерской карьере.

Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах «Перл-Харбор», «Ван Хельсинг», «Интуиция» и «Авиатор».

Fashion Trust US – некоммерческая организация, которая помогает молодым дизайнерам.

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