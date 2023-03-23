Что происходит с телом, когда вы едите огурцы – вы удивитесь

Для того чтобы сохранить здоровье, многие люди стараются наладить правильное питание. Немаловажное место в нем занимают овощи, которые доступны в любое время года. Огурцы в этом списке находятся в топе лидеров по употреблению. Они приходятся по вкусу и взрослым, и детям. Но влияют ли огурцы как-то отрицательно на организм? Подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

«Любой из продуктов всегда имеет как свои достоинства, так и недостатки, поэтому при составлении рациона их необходимо учитывать. Некоторые овощи и фрукты рекомендуется употреблять регулярно. Одним из таких продуктов питания, отсутствие которого в рационе может принести вред, является огурец. В первую очередь, он содержит в себе калий и клетчатку, которые отлично помогают очистить организм от холестерина. Во-вторых, благодаря комплексу витаминов и питательных веществ, всего один огурец может помочь замедлить процесс старения и нормализовать обмен веществ», – комментирует эксперт.

Польза для всего организма

Клетчатка и вода являются важнейшими элементами, обеспечивающими здоровое пищеварение. Именно поэтому при ежедневном употреблении огурцов можно наблюдать, как пищеварение начинает улучшаться. Свежие огурцы еще и возбуждают аппетит, что особенно полезно для детей, которые мало едят. Плюс калий, содержащийся в этих овощах, просто необходим для нормальной работы почек.

Нормализация водного баланса