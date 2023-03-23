Приверженность огурцам выглядит очень даже здоровой привычкой на первый взгляд, но так ли это на самом деле?
Что происходит с телом, когда вы едите огурцы – вы удивитесь
Для того чтобы сохранить здоровье, многие люди стараются наладить правильное питание. Немаловажное место в нем занимают овощи, которые доступны в любое время года. Огурцы в этом списке находятся в топе лидеров по употреблению. Они приходятся по вкусу и взрослым, и детям. Но влияют ли огурцы как-то отрицательно на организм? Подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.
«Любой из продуктов всегда имеет как свои достоинства, так и недостатки, поэтому при составлении рациона их необходимо учитывать. Некоторые овощи и фрукты рекомендуется употреблять регулярно. Одним из таких продуктов питания, отсутствие которого в рационе может принести вред, является огурец. В первую очередь, он содержит в себе калий и клетчатку, которые отлично помогают очистить организм от холестерина. Во-вторых, благодаря комплексу витаминов и питательных веществ, всего один огурец может помочь замедлить процесс старения и нормализовать обмен веществ», – комментирует эксперт.
Польза для всего организма
Клетчатка и вода являются важнейшими элементами, обеспечивающими здоровое пищеварение. Именно поэтому при ежедневном употреблении огурцов можно наблюдать, как пищеварение начинает улучшаться. Свежие огурцы еще и возбуждают аппетит, что особенно полезно для детей, которые мало едят. Плюс калий, содержащийся в этих овощах, просто необходим для нормальной работы почек.
Нормализация водного баланса
Огурцы являются крайне интересным продуктом. Полезные витамины находятся в кожуре, а их мякоть содержит в себе большое количество воды. В общей сложности, огурец содержит в себе около 95% воды, за счет чего вносит большой вклад не только в работу пищеварения, но также и улучшает водный баланс организма при его регулярном употреблении.
Кому нельзя есть этот овощ?
Свежий огурец не следует есть при обострении заболеваний ЖКТ. Особенно стоит избегать употребление огурцов при обострении колита, проблемах с почками, а также если имеется дискинезия желчевыводящих путей. В огурцах содержится много калия, а его избыток вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса, что может стать причиной появления язвы тонкого кишечника.
Беременным женщинам, склонным к отекам, нужно помнить, что огурец почти полностью состоит из воды, и если употреблять его в больших количествах, то не избежать гестоза. А вот маринованные огурцы представляют опасность для больных с заболеваниями сердца и почек.
В случае если возникают проблемы со здоровьем, необходимо обращаться к квалифицированным врачам.
В современном мире имеется огромное количество различных продуктов. Однако не все они могут похвастаться такими полезными свойствами как огурцы. Можно сказать, что они являются одним из уникальных овощей, при ежедневном употреблении которых, можно наблюдать значительные улучшения здоровья и состояния всего организма.