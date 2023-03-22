ГАЛЕРЕЯ! ⟩ «Стыд и боль!» Интимный фильм об эстонских женщинах не дал таллиннцам покоя

Анна Хинтс была искренне тронута разразившимися после показа овациями: «После премьеры я испытываю огромную благодарность. Такая похвала твоему первому полнометражному фильму вдохновляет и опьяняет. Но я хочу подчеркнуть, что на самом деле за каждым фильмом стоит большая команда, и "Сестринство бани по-черному" не могло появиться, если бы не исключительная самоотдача съемочной команды. Спасибо всем, кто принял участие в съемках, и, конечно же, сестрам, членам сестринства, которые открылись и показали, как важно говорить честно и как важно, чтобы тебя слышали и видели!»

По словам продюсера Марианне Острат, для кинематографистов невероятно важен столь теплый прием, оказанный домашней публикой: «Великолепно, что на кинофестивале "Сандэнс" Анна получила награду как лучший режиссер и фильм был позитивно оценен международными критиками, но, когда наконец проходит местная премьера и картина удостаивается стоячих оваций – это уже однозначно свидетельствует о том, что работа была сделана не зря. Из обсуждения фильма после показа мне особенно запомнилась мысль, что посмотреть его должны все люди, вне зависимости от того, как они самоидентифицируются. Я надеюсь, что тех, кто посмотрит этот фильм в кино, он подтолкнет на обсуждение табуированных тем со своими близкими».