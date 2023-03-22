Принца Гарри могут депортировать из Америки – и все из-за наркотиков

Так вот, принц признался, что употреблял кокаин, каннабис, а также галлюциногенные грибы. Казалось бы, отпусти и забудь, но не тут-то было. Издание Daily Mail сообщает, что активисты бьют тревогу и просят аннулировать его заявление на получение визы в США из-за подобных чистосердечных признаний.

А именно представители Консервативного аналитического центра просят обнародовать заявление Гарри на получение визы, чтобы убедиться в том, что он «задекларировал» употребление наркотиков. Все дело в том, что, согласно законодательству, герцог Сассекский еще до эмиграции должен был признать факт употребления запрещенных веществ и сдать анализы на их наличие в организме. При этом законодательство США предусматривает суровое наказание за ложь сотрудникам иммиграционной службы, в отдельных случаях – депортацию и запрет на подачу заявления на получение гражданства.