КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ? ⟩ Читательница Limon жалуется: «Почему она устроилась на работу, вместо того, чтобы заботиться о моем сыночке?»

«Ну, понимаете, когда мой сын Гриша женился на Анечке, я ожидала, что она будет заботиться о нем, как я сама. Но что вы думаете, она устроилась на работу, вместо того, чтобы заниматься домом и заботиться о моем мальчике»,- начала свою историю Мария.

Свекровь искренне считает, что ее сын должен быть на первом месте для невестки, а не ее карьера. «Я никогда не понимала, почему женщины должны работать, вместо того, чтобы присматривать за своей семьей. Я всегда была домохозяйкой, и мой сын вырос в крепкой и дружной семье. Был обстиран, накормлен, окружен любовью и вниманием. Мы всегда с ним много разговаривали по душам, любили вместе пить чай по вечерам и смотреть сериалы по телевизору. Обсуждали с ним всё-всё. А сейчас они наверняка даже не общаются!» - уверяет Мария.

«Я же уже с ней разговаривала на этот счет, говорила, что ей нужно бросить эту ее работу и заняться уже моим сыном. Он нуждается во внимании и заботе! А она кивает, но я то вижу, что ничего не понимает. Думает, что деньги все решат. Но это же не так! Деньги не смогут заменить сыну любовь и внимание! Я бы вот лучше заботилась о нашем сыночке, если бы была на ее месте. Но видимо, она не может понять, как это важно.

Но я все же надеюсь, что она прочитает это письмо и все-таки поймет, что семья - это самое важное в жизни. И если она не хочет уделять свое время и внимание нашему мальчику, то, может быть, ей стоит задуматься о своем выборе. Но я буду надеяться, что все обойдется и наш сын и его женушка будут счастливы вместе».