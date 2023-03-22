Очень опасно: названы самые вредные супы для пенсионеров

Врач Мадина Мусичова рассказала о том, какие супы стоит исключить из своего меню:

Солянка. Этот суп возглавляет рейтинг самых опасных. Он сочетает в себе практически все от чего стоит отказаться: слишком жирный, острый и соленый. Эксперт предостерегает: солянка может спровоцировать развитие атеросклероза.

Грибной суп. Это блюдо попало в список из-за высокого содержания белка, который с возрастом усваивается гораздо хуже. К тому же грибы способствуют выработке желудочного сока, а это очень вредно для людей, страдающих гастритом или язвенной болезнью желудка.

Окрошка. Врач советует избегать сложных по составу блюд. В окрошке намешано много разных продуктов, некоторые из них вообще нельзя употреблять вместе.