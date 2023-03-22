«Мы пришли к выводу, что один из лучших способов связаться с этими людьми – быть на их пути, когда они едут на работу», – говорят представители офисного пространства Fookus Space в Рапла. Созданная ими рекламная кампания на прошлой неделе стала вирусной в социальных сетях. «Достойно награды в сфере рекламы!» – заявили жители Рапла, пишет Elu24.
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СМОТРИ ⟩ «По крайней мере, это запомнится!»: рекламная акция предоставляющей офисное пространство фирмы привела жителей Рапла в восторг
«По крайней мере, это запомнится!»: рекламная акция предоставляющей офисное пространство фирмы привела жителей Рапла в восторг
Некоторое время назад в группе жителей Рапламаа поделились видеороликом необычной рекламной кампании. «Когда утром ехал в Таллинн, я увидел такую рекламную акцию на Раплаской дороге, и мне даже пришлось сделать круг, чтобы снять это на видео», – заявил житель Рапламаа, разместивший видео.