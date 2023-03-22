СМОТРИ ⟩ «По крайней мере, это запомнится!»: рекламная акция предоставляющей офисное пространство фирмы привела жителей Рапла в восторг

Некоторое время назад в группе жителей Рапламаа поделились видеороликом необычной рекламной кампании. «Когда утром ехал в Таллинн, я увидел такую рекламную акцию на Раплаской дороге, и мне даже пришлось сделать круг, чтобы снять это на видео», – заявил житель Рапламаа, разместивший видео.

В течение нескольких дней ролик привлек большое внимание. Многие признали, что это одна из лучших рекламных кампаний за долгое время. «Утро началось с улыбки», – заявил один из них. «По крайней мере, это запомнится!» Но другой сказал, что это высший класс маркетинга. «Достойно награды в сфере рекламы!» – добавил в комментариях кто-то еще.