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СМОТРИ ⟩ «По крайней мере, это запомнится!»: рекламная акция предоставляющей офисное пространство фирмы привела жителей Рапла в восторг

Кетлин Крузе
«По крайней мере, это запомнится!»: рекламная акция предоставляющей офисное пространство фирмы привела жителей Рапла в восторг
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Фото: Kuvatõmmised videost

«Мы пришли к выводу, что один из лучших способов связаться с этими людьми – быть на их пути, когда они едут на работу», – говорят представители офисного пространства Fookus Space в Рапла. Созданная ими рекламная кампания на прошлой неделе стала вирусной в социальных сетях. «Достойно награды в сфере рекламы!» – заявили жители Рапла, пишет Elu24.

Некоторое время назад в группе жителей Рапламаа поделились видеороликом необычной рекламной кампании. «Когда утром ехал в Таллинн, я увидел такую рекламную акцию на Раплаской дороге, и мне даже пришлось сделать круг, чтобы снять это на видео», – заявил житель Рапламаа, разместивший видео.

В течение нескольких дней ролик привлек большое внимание. Многие признали, что это одна из лучших рекламных кампаний за долгое время. «Утро началось с улыбки», – заявил один из них. «По крайней мере, это запомнится!» Но другой сказал, что это высший класс маркетинга. «Достойно награды в сфере рекламы!» – добавил в комментариях кто-то еще.

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