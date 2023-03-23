Для чего предназначены все четыре стороны терки – многие и не догадывались!

Наверняка у вас дома есть стоячая терка, на которой четыре стороны с разными зубчиками. Как правило, мы пользуемся либо крупной, либо мелкой. Но кулинары придумали ее неспроста: каждая сторона предназначена строго для определенных технологий, пишет Телепрограмма.