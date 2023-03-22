ФАНАТЫ В ВОСТОРГЕ! ⟩ «Незадолго до своего 50-летия». Хайди Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья

Клум позирует в кадре, сидя в углу на полу. Для съемки она выбрала платье с прозрачным верхом, отказавшись от белья.

«Незадолго до своего 50-летия знаменитая супермодель фотографируется и рассказывает о своей впечатляющей карьере, безупречном стиле, семье и обо всем, что заставляет ее чувствовать себя счастливой сегодня», – говорится в анонсе.

На втором фото Клум изображена в костюме, состоящем из трусов и куртки с пышными рукавами и перфорацией вдоль линии пуговиц.

«Как ей удается оставаться такой молодой? Всегда выглядит потрясающе», – восхитились поклонники.

«Она такая красивая», – отреагировали пользователи сети.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».

С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем