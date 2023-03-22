49-летняя немецкая модель, ведущая и актриса Хайди Клум снялась для глянцевого журнала Vogue (Греция). Фото с изображением знаменитости на обложке опубликованы 21 марта на странице редакции в Instagram, пишет Гордон.
ФАНАТЫ В ВОСТОРГЕ! ⟩ «Незадолго до своего 50-летия». Хайди Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья
Клум позирует в кадре, сидя в углу на полу. Для съемки она выбрала платье с прозрачным верхом, отказавшись от белья.
«Незадолго до своего 50-летия знаменитая супермодель фотографируется и рассказывает о своей впечатляющей карьере, безупречном стиле, семье и обо всем, что заставляет ее чувствовать себя счастливой сегодня», – говорится в анонсе.
На втором фото Клум изображена в костюме, состоящем из трусов и куртки с пышными рукавами и перфорацией вдоль линии пуговиц.
«Как ей удается оставаться такой молодой? Всегда выглядит потрясающе», – восхитились поклонники.
«Она такая красивая», – отреагировали пользователи сети.
Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.
Клум также снималась в эпизодичных ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».
С февраля 2019 года Клум замужем за немецким музыкантом Томом Каулитцем
1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет.