«У Костомарова поражены все органы»: врач о том, сколько продлится восстановление фигуриста

Роман Костомаров уже третий месяц находится в больнице. Его доставили в «Коммунарку» (блольница в Подмосковье - прим.ред.) еще в начале января с запущенной простудой, которая дала массу осложнений. Это как раз тот случай, когда перенесенная на ногах болезнь привела к фатальным последствиям.

Чемпион уже перенес ряд ампутаций из-за развившегося некроза. Врачи были вынуждены удалить ему ступни и пальцы на руках.

Угроза пока еще не миновала, и врачи признают, что у 46-летнего фигуриста серьезные проблемы сразу со всеми органами: с легкими, с печенью, с почками. А виной всему сепсис.

Спортсмен перенес два инсульта и борется с полиорганной недостаточностью.

Это состояние, при котором все органы работают в полсилы, организм испытывает постоянный стресс от того, что не справляется с нагрузками. Так что даже тот факт, что Роман стал приходить в себя и иногда дышит самостоятельно, пока сложно отнести к позитивной тенденции. Улучшение показателей может быть следствием действия препаратов, но до тех пор, пока сохраняется общая недостаточность, никаких гарантий быть не может.