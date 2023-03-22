У чемпиона полиорганная недостаточность, и это состояние может не проходить годами.
«У Костомарова поражены все органы»: врач о том, сколько продлится восстановление фигуриста
Роман Костомаров уже третий месяц находится в больнице. Его доставили в «Коммунарку» (блольница в Подмосковье - прим.ред.) еще в начале января с запущенной простудой, которая дала массу осложнений. Это как раз тот случай, когда перенесенная на ногах болезнь привела к фатальным последствиям.
Чемпион уже перенес ряд ампутаций из-за развившегося некроза. Врачи были вынуждены удалить ему ступни и пальцы на руках.
Угроза пока еще не миновала, и врачи признают, что у 46-летнего фигуриста серьезные проблемы сразу со всеми органами: с легкими, с печенью, с почками. А виной всему сепсис.
Спортсмен перенес два инсульта и борется с полиорганной недостаточностью.
Это состояние, при котором все органы работают в полсилы, организм испытывает постоянный стресс от того, что не справляется с нагрузками. Так что даже тот факт, что Роман стал приходить в себя и иногда дышит самостоятельно, пока сложно отнести к позитивной тенденции. Улучшение показателей может быть следствием действия препаратов, но до тех пор, пока сохраняется общая недостаточность, никаких гарантий быть не может.
«Полиорганная недостаточность — это синдром, который наблюдается из-за сепсиса. Но думаю, что у него уже состоявшаяся недостаточность, то есть, он находится в состоянии выхода из нее. Раз анализы улучшаются, значит есть надежда. Но все будет зависеть от степени недостаточности», — сказал Woman.ru Павел Воробьев, профессор Московской медицинской академии, доктор медицинских наук.
Когда страдают легкие, врачи подключают искусственную вентиляцию и проводят оксигенацию крови. При почечной недостаточности пациента «сажают» на искусственную почку, а при печеночной (что бывает крайне редко) — вводят очищение крови.
«Ситуация начнет улучшаться, когда полностью уберут сепсис. Вроде бы с ним справились. Но даже если в больнице снимут полиорганную недостаточность, то восстановить работу органов и избавиться от остаточного явления непросто. Это состояние может не проходить годами. Чтобы компенсировались нарушения, нужно будет проходить большую реабилитацию. Восстановление очень сложное: и медикаментозное, и диеты, и санаторное лечение», — заключил врач.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года. Начало болезни фигурист не заметил, так как принимал препараты от боли в руке. А легкий кашель, которым выдавал себя недуг, не счел важным. Все новогодние каникулы чемпион выходил на лед и участвовал в различных шоу.