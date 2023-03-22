Эд Ширан признался в появлении суицидальных мыслей после смерти друзей

Исполнитель поведал, что впал в депрессию после того, как его лучший друг, предприниматель Джамал Эдвардс, скончался от остановки сердца из-за употребления алкоголя и запрещенных веществ в 2022 году. Через месяц после трагедии Ширан узнал о потере своего второго близкого друга, австралийского крикетчика Шейна Уорна, причиной смерти которого стал инфаркт миокарда.