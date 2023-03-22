ЭСТОНСКИЙ ХУДОЖНИК ОБЕСПОКОЕН ⟩ Агрессивный ребенок в детском саду терроризирует группу: что делать?

Аапо Пукк пишет в социальных сетях о ситуации, которая вызывает сильное беспокойство у семьи его друга. «Куда обратиться за помощью? Есть детский сад, есть заведующая, воспитатель и дети. Заранее говорю, что это ситуация моего друга», - пишет он и продолжает: «В детском саду есть 4-летний агрессивный ребенок, который задирается, бьет, толкает, щипает, дергает за волосы. У этого ребенка в прошлом году умер отец. Мать агрессивного ребенка холодно улыбается и говорит, что все в порядке», - пишет Пукк.