ЭСТОНСКИЙ ХУДОЖНИК ОБЕСПОКОЕН ⟩ Агрессивный ребенок в детском саду терроризирует группу: что делать?

Художник Аапо Пукк пишет в социальных сетях о серьезном беспокойстве, которое постигло семью его друга: «В детском саду есть 4-летний агрессивный ребенок, который задирается, бьет и толкает детей. У ребенка подруги теперь начались ночные приступы паники, он стал ломать вещи, говорить о смерти», - пишет он. Пукк делится и спрашивает, как можно разрешить ситуацию.
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Аапо Пукк пишет в социальных сетях о ситуации, которая вызывает сильное беспокойство у семьи его друга. «Куда обратиться за помощью? Есть детский сад, есть заведующая, воспитатель и дети. Заранее говорю, что это ситуация моего друга», - пишет он и продолжает: «В детском саду есть 4-летний агрессивный ребенок, который задирается, бьет, толкает, щипает, дергает за волосы. У этого ребенка в прошлом году умер отец. Мать агрессивного ребенка холодно улыбается и говорит, что все в порядке», - пишет Пукк.