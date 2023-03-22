Лыунаская префектура полиции поделилась в социальных сетях видеороликом одного очень странного задания. Сотрудникам пришлось пасти лошадей на трассе, чтобы обеспечить безопасность движения.
ВИДЕО ⟩ Наша служба и опасна, и разнообразна: полицейским пришлось пасти лошадей
«Работа полицейского увлекательна и разнообразна, и иногда между случаями домашнего насилия, оказанием помощи людям, попавшим в беду, обеспечением безопасности дорожного движения и общественного порядка можно встретить и другие вызовы», – говорится в сообщении.
«Именно это на днях произошло с одним из патрулей в Тарту. Ночью бдительный гражданин сообщил в службу спасения, что на дороге в Тартуском уезде свободно бегают лошади, представляя угрозу для участников дорожного движения и создавая риск аварии. Патруль взял ситуацию под контроль. Была установлена личность человека, работающего в конюшне, и вместе с ним стражи порядка безопасно вернули лошадей домой».
«На самом деле, патрульным не пришлось делать ничего особенного, кроме как немного пасти лошадей, и они самостоятельно направились в сторону своей конюшни и галопом поскакали обратно», – рассказали в полиции.
«Лошади вернулись в конюшню, хозяин был благодарен и доволен, и остается только добавить, что большое спасибо нужно сказать внимательному водителю, который, заметив резвящихся животных, сообщил о них и тем самым устранил опасность на дороге в ночное время!».