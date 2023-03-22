Блестящими достижениями на ледовой арене спортсмен заслужил репутацию победителя. Сила воли, трудолюбие и талант помогли Роману Костомарову добиться триумфа в спортивной карьере и личной жизни, но кто направлял его на самом старте? Рассказывает «СтарХит».
«Пожертвовала тем, что сына не было рядом»: как мама Романа Костомарова воспитала олимпийского чемпиона
Всегда рядом
Роман Костомаров не раз благодарил маму за то, что она отдала его в фигурное катание. Разумеется, по большей части, все зависело только от самого спортсмена, но в моменты, когда Роман сбивался с пути, родительница успешно возвращала его обратно. Постепенно Валентина Николаевна заняла очень верную позицию: выражала свое мнение о спорном вопросе, но при этом говорила, что сын уже взрослый и должен самостоятельно принимать решение.
Кто знает, как бы сложилось, если бы родительница запретила сыну уезжать в Америку, настояв на том, чтоб он остался с Катериной Давыдовой в Москве? К счастью, мудрая женщина лишь отметила, что раз профессионалы увидели перспективу, то, возможно, стоит к ним прислушаться.
«Может быть, в какой-то момент я бы плюнул на все и забросил катание. А так я туда уехал и, кроме этого, больше ничего не видел. Мне был 21 год — возраст опасный, можно пойти либо правильной дорогой, либо совсем не правильной, дров наломать таких, что не выберешься. Мама молодец, она, наверное, пожертвовала тем, что не было сына рядом такое долгое время».
Что вышло из этой материнской жертвы, известно всему миру — Костомаров тренировался с Татьяной Навкой, какое-то время выступал с Анной Семенович, а вновь встав в пару с нынешней женой Дмитрия Пескова — завоевал долгожданное золото на Олимпиаде в Турине. В момент триумфа сына Валентина Николаевна находилась в командировке в Азербайджане, но зная фигуриста, ей организовали просмотр программы в посольстве. Мама спортсмена вспоминала, что наблюдала за происходящим на экране с каменным лицом, а уже вернувшись в отель, расплакалась от счастья и напряжения.
Самый трудный период
В личную жизнь сыновей Валентина Николаевна старалась не лезть, максимум советовала что-то, если они сами спрашивали ее мнения. Женщина с иронией отмечала, что скорее отругает наследника, чем его жену, ведь спутницу жизни выбирает мужчина, а значит, должен ее уважать, любить и учить, если она чего-то не умеет.
Мудрая мама была рядом, когда Роман Костомаров и Оксана Домнина разошлись и вновь воссоединились. Кризис в отношениях пары не испортил крепкую связь свекрови с невесткой.
Валентина Николаевна оставалась для семьи заботливой родительницей, бабушкой, готовой посидеть с внуками, и опорой, но именно поэтому по ней сильнее всего ударила новость о госпитализации Романа.
В феврале Валентина Николаевна пожаловалась, что ей не дают навещать сына в больнице, хотя Оксана Домнина добилась допуска в реанимацию. Лидия Караваева предположила, что причина кроется в том, что сам Роман запретил врачам пускать к нему маму: женщина и так раздавлена горем и постоянно плачет, а наследник переживает за ее сердце.
«То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… — плакала Валентина Костомарова в минувший день рождения чемпиона. — Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все».