«Пожертвовала тем, что сына не было рядом»: как мама Романа Костомарова воспитала олимпийского чемпиона

Самый трудный период

В личную жизнь сыновей Валентина Николаевна старалась не лезть, максимум советовала что-то, если они сами спрашивали ее мнения. Женщина с иронией отмечала, что скорее отругает наследника, чем его жену, ведь спутницу жизни выбирает мужчина, а значит, должен ее уважать, любить и учить, если она чего-то не умеет.

Мудрая мама была рядом, когда Роман Костомаров и Оксана Домнина разошлись и вновь воссоединились. Кризис в отношениях пары не испортил крепкую связь свекрови с невесткой.

Валентина Николаевна оставалась для семьи заботливой родительницей, бабушкой, готовой посидеть с внуками, и опорой, но именно поэтому по ней сильнее всего ударила новость о госпитализации Романа.

В феврале Валентина Николаевна пожаловалась, что ей не дают навещать сына в больнице, хотя Оксана Домнина добилась допуска в реанимацию. Лидия Караваева предположила, что причина кроется в том, что сам Роман запретил врачам пускать к нему маму: женщина и так раздавлена горем и постоянно плачет, а наследник переживает за ее сердце.