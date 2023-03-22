На какой знак Зодиака будет давить коллектив, но он выстоит: Глоба – спокойнее на работе

Тельцы будут испытывать давление на работе со стороны коллектива. Астролог Тамара Глоба рекомендовала представителям зодиакальной системы игнорировать эти вбросы от коллег: «Вам сейчас не нужны разборки, ссоры и сплетни на профессиональном поприще. Постарайтесь собрать волю в кулак и не давать волю чувствам».

От вас сейчас ждут реакции. И, конечно же, не позитивной. Так стоит ли давать недругам то, чего они сами просят? Сохраняйте спокойствие, только это убережет вас от бед, которые для вас подготовили провокаторы.