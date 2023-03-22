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ФОТО ⟩ «Увидеть нашу подругу Аллочку»: Юдашкины прилетели в Тель-Авив навестить Пугачеву

Limon.ee
«Увидеть нашу подругу Аллочку»: Юдашкины прилетели в Тель-Авив навестить Пугачеву
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Марина и Валентин Юдашкины
Марина и Валентин Юдашкины Фото: Alexander Zemlianichenko

Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой прилетел в Израиль, чтобы встретиться с мамой и певицей Аллой Пугачевой. Об этом супруга дизайнера рассказала в личном блоге. 

«Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку», — рассказала Марина Юдашкина.

При этом она запретила пользователям оставлять комментарии по этой публикацией. 

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