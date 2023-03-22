Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой прилетел в Израиль, чтобы встретиться с мамой и певицей Аллой Пугачевой. Об этом супруга дизайнера рассказала в личном блоге.
ФОТО ⟩ «Увидеть нашу подругу Аллочку»: Юдашкины прилетели в Тель-Авив навестить Пугачеву
«Увидеть нашу подругу Аллочку»: Юдашкины прилетели в Тель-Авив навестить Пугачеву
«Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку», — рассказала Марина Юдашкина.
При этом она запретила пользователям оставлять комментарии по этой публикацией.