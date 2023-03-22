«Мы тонули вчера вместе, я – понарошку»: подруга солиста Cream Soda снимала клип под водой в момент его гибели

Именно Дмитрий придумал и реализовал проект Cream Soda. Как рассказывают очевидцы, Дмитрий Свиргунов и его друзья часто отдыхали на Волге – под Ярославлем у музыканта свой дом, пишет StarHit. В свободное время компания гуляла по замерзшей реке, никогда не переживая о последствиях. В минувшие выходные в ходе очередной опасной вылазки музыкант, а также несколько его друзей провалились под лед. Тело Свиргунова уже нашли и опознали. Его младшего брата и еще одного товарища продолжают искать.

В случившееся не может поверить Анна Романовская, бывшая солистка коллектива, которая хоть ушла из группы в прошлом году после семи лет сотрудничества. Аня осталась благодарна Диме и всей творческой команде за совместную работу. Она поделилась, что в момент, когда произошла трагедия, была на съемках клипа… и он оказался пророческим.

В воскресенье поздним вечером снимали. Была съемка под водой. Я должна была тонуть, ложиться на дно… Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких. Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши общие друзья утонули. Они провалились под лед на реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что все мы тонули вчера. Просто я понарошку.

Поклонники девушки не понимают, как могло произойти такое совпадение. Более того, сам Дмитрий предсказал свою смерть в одной из композиций.