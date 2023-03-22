Музыкант Андрей Макаревич заявил, что не скучает по России после переезда в Израиль. Об этом сообщает «СтарХит».
Макаревич заявил об отсутствии тоски по родине
Макаревич заявил об отсутствии тоски по родине
В новом интервью музыканта спросили, сталкивается ли он с тоской по родине и ощущением «отрыва от родных мест».
«Нет. Абсолютно», - ответил он.
Макаревич отметил, что тоски нет, так как в Израиле ему есть чем заняться.
«Понимаете в чем дело, если бы я сидел совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска не по родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься. Чего тосковать?» - сказал музыкант.
По словам Макаревича, для него важно, что в Израиле всегда солнечно. Когда за окном дождь со снегом, жить не хочется, отметил музыкант.
«А здесь классно. Это влияет на настроение», - заключил он.
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