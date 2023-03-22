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Мама Шакиры экстренно госпитализирована с тромбом в ноге

Limon.ee
Мама Шакиры экстренно госпитализирована с тромбом в ноге
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Шакира.
Шакира. Фото: imageSPACE

Маму колумбийской певицы Шакиры экстренно госпитализировали с тромбом в ноге. Об этом сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе Нидия Риполь обратилась к врачу с жалобой на плохое самочувствие. В пятницу женщину в срочном порядке доставили в больницу в Барселоне. Предполагалось, что виной тому — перенесенный ею инсульт. Однако испанские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Шакире, заявили, что дело в тромбозе глубоких вен.

Отмечается, что в настоящее время Риполь «вне опасности», и в скором времени вернется домой. 

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