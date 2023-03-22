«Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии благородства!» Филипп Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь

На снимке Киркоров изображен с пластырями на животе и груди. В последнее время российские СМИ часто пишут о новых пластических операциях Киркорова, а также о его поведении во время концертов – в ноябре 2022 года он избил зрителя букетом по лицу, а перед этим вышел на сцену в прозрачном комбинезоне.