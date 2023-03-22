Российский артист Филипп Киркоров с помощью пластической операции нарастил себе мышцы пресса и груди. Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Super, разместив фото 55-летнего певца после операции.
«Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии благородства!» Филипп Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
«Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии благородства!» Филипп Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
На снимке Киркоров изображен с пластырями на животе и груди. В последнее время российские СМИ часто пишут о новых пластических операциях Киркорова, а также о его поведении во время концертов – в ноябре 2022 года он избил зрителя букетом по лицу, а перед этим вышел на сцену в прозрачном комбинезоне.
Публицист Александр Невзоров, комментируя очередную операцию Киркорова, подчеркнул, что «пластическая хирургия может увеличить губы и ноздри, раздуть щеки и обкорнать жирок на брылях, но не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства».
«Филина мордочка может быть несколько "подновлена", но она так и останется мордочкой поющего лакея», – заявил Невзоров в январе 2023 года.
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