Проторенные дорожки! Какие перемены ждут три знака Зодиака 22 марта

Девы

С позитивным фокусом на вашем секторе путешествий, дух приключений может звать вас. У вас есть желание увидеть Мир и насладиться новыми впечатлениями? Это отличное время для путешествия с партнером или другом, чтобы исследовать места, где вы еще никогда не бывали. Принятие какого-то вызова может стать шагом вперед. Решение о сотрудничестве над проектом или творческой идеей может оказаться удачным.

Стрельцы

Когда Венера ворвется в ваш сектор образа жизни, у вас может возникнуть искушение пойти по пути наименьшего сопротивления, вместо того чтобы придерживаться своей обычной дисциплины. Под этим приятным влиянием вы можете ослабить свою диету или предпочесть не напрягаться, вместо того чтобы отправиться на пробежку или длительную прогулку. Не задерживайтесь в этом ленивом состоянии надолго.

Скорпионы